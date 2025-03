Ambienta SGR S.p.A. ha annunciato la firma di un accordo vincolante per la cessione di Namirial S.p.A., leader globale nel digital transaction management software, a Bain Capital. L’operazione, prevista per il secondo trimestre del 2025, vedrà il fondatore Enrico Giacomelli e il management, guidato dal CEO Max Pellegrini, mantenere una quota significativa nella società.

Namirial: da startup a leader globale

Fondata nel 2000, Namirial è oggi un punto di riferimento nel settore delle soluzioni SaaS per la gestione digitale delle transazioni e dei servizi fiduciari digitali. Con una presenza in 20 Paesi e oltre 1.000 professionisti, l’azienda supporta le imprese nella dematerializzazione dei processi, migliorandone l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale.

Il ruolo di Ambienta e la crescita di Namirial

Dal suo ingresso nel capitale nel 2020, Ambienta ha svolto un ruolo chiave nella crescita di Namirial, rafforzandone l’organizzazione, la governance e il portafoglio prodotti. In partnership con il management, Ambienta ha promosso un ambizioso programma di crescita per linee esterne, con 7 acquisizioni, consolidando la leadership di Namirial a livello globale.

Sostenibilità e impatto ambientale

La digitalizzazione dei processi aziendali, abilitata dalle soluzioni di Namirial, ha permesso di ottenere risultati significativi in termini di sostenibilità ambientale. La riduzione dell’utilizzo di carta e del consumo di risorse ha portato a un risparmio di oltre 1,2 milioni di metri cubi d’acqua e a una riduzione di quasi 50.000 tonnellate di CO₂.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Enrico Giacomelli, fondatore di Namirial, ha sottolineato l’importanza della partnership con Ambienta e l’entusiasmo per la nuova fase di crescita con Bain Capital. Max Pellegrini, CEO di Namirial, ha ringraziato Ambienta per il supporto e ha espresso fiducia nel futuro dell’azienda. Giovanni Camera, nella foto, Partner di Bain Capital, ha evidenziato il potenziale di Namirial e l’impegno del fondo nel supportarne la crescita.