Un report pubblicato oggi dall’Associazione dei costruttori europei di automobili (Acea) evidenzia un significativo rallentamento nelle vendite di veicoli elettrici Tesla nel mercato europeo. Nei mesi di gennaio e febbraio, le immatricolazioni della casa automobilistica americana hanno subito una contrazione del 49% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che solleva interrogativi sulle dinamiche del settore e sulle preferenze dei consumatori.

Modelli Obsoleti e Possibili Motivazioni Politiche

Tra le possibili cause di questa marcata diminuzione, Acea indica in primo luogo l’obsolescenza di alcuni modelli attualmente in commercio. Tuttavia, l’analisi suggerisce anche un’ulteriore chiave di lettura, legata alle posizioni politiche sempre più polarizzate del proprietario di Tesla, il miliardario Elon Musk. Secondo alcune interpretazioni, una parte dei potenziali acquirenti di veicoli elettrici potrebbe aver deciso di non acquistare vetture del marchio come forma di protesta nei confronti del sostegno espresso da Musk all’ex presidente americano Donald Trump.

Controversie e Impatto sul Mercato

Le ripercussioni delle prese di posizione di Musk sembrano andare oltre le semplici dinamiche di mercato. Negli Stati Uniti, diverse concessionarie Tesla sono state oggetto di atti di vandalismo nelle ultime settimane, un segnale tangibile del clima di tensione che circonda il brand. Parallelamente, il valore azionario della società ha registrato un calo nel corso dell’ultimo mese, un elemento che potrebbe riflettere le incertezze degli investitori di fronte a queste evoluzioni.

Dati di Vendita e Quota di Mercato

Entrando nel dettaglio dei numeri, le nuove immatricolazioni di Tesla nell’Unione Europea si sono fermate a 19.046 unità nei primi due mesi dell’anno. Questo dato ha portato la quota di mercato complessiva dell’azienda a un modesto 1,1%, una frazione decisamente inferiore rispetto a quanto registrato in precedenza. Solo nel mese di febbraio, il calo delle immatricolazioni Tesla ha toccato il 47%, con un totale di 11.743 vetture immatricolate.

Crescita del Settore EV e Sfide Future

È importante sottolineare che questo calo per Tesla si verifica in un contesto di generale crescita del mercato dei veicoli elettrici in Europa. Nei primi due mesi dell’anno, le vendite complessive di auto elettriche hanno registrato un incremento del 28,4%, raggiungendo le 255.489 unità e una quota di mercato UE del 15,2%. Nonostante questa tendenza positiva, il direttore generale di Acea, Sigrid de Vries, ha espresso preoccupazione, affermando che “le ultime cifre sulle immatricolazioni di nuove auto confermano che la domanda di mercato per veicoli elettrici a batteria rimane al di sotto del livello necessario per il passaggio alla mobilità a zero emissioni”. Questo dato evidenzia come, al di là delle performance di un singolo marchio, l’intero settore debba affrontare sfide significative per raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica prefissati.