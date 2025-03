Saipem, nella foto l’a. d. Alessandro Puliti, leader globale nei servizi di ingegneria per il settore energetico, ha scelto Proofpoint, azienda leader nella sicurezza informatica e nella compliance, per proteggere i propri utenti e dati dalle crescenti minacce cyber.

Cybersecurity Cruciale per un Leader Energetico

Proofpoint supporta le aziende come Saipem che operano in contesti strategici e per le quali la cybersecurity ha una importanza cruciale, soprattutto in un ambiente di crescente digitalizzazione che coinvolge strumenti, tecnologie e processi.

Un Approccio Olistico alla Sicurezza Email

L’approccio utilizzato con Saipem per la gestione della sicurezza delle comunicazioni via email per proteggere gli utenti da minacce sempre nuove e sofisticate è stato di tipo olistico. L’obiettivo del team IT di Saipem era ottenere maggiore visibilità sugli attacchi basati su email e capacità di bloccarli proattivamente prima che potessero compromettere gli utenti o l’integrità dei dati. Inoltre, si desiderava comprendere e mitigare domini pericolosi, furto di identità e altri potenziali rischi.

La Suite di Soluzioni Proofpoint Implementata

Saipem ha implementato una suite di soluzioni Proofpoint, tra cui Proofpoint Email Protection e Targeted Attack Protection (TAP). Email Protection utilizza il machine learning e una protezione multilivello per bloccare minacce come truffe BEC (Business Email Compromise), attacchi di phishing e malware avanzati, mentre TAP blocca sia gli attacchi email noti che quelli emergenti. È stato, inoltre, implementato Proofpoint Threat Response Auto-Pull (TRAP), che automatizza il ritiro dei messaggi dannosi consegnati alle caselle di posta.

Monitoraggio e Controllo dei Flussi Email

Il set di soluzioni Proofpoint supporta il monitoraggio e il controllo dei flussi di email in entrata e in uscita, consentendo all’azienda di rilevare e rispondere rapidamente ai potenziali attacchi.

Protezione Avanzata Contro le Frodi Email

Per estendere ulteriormente la protezione, Saipem ha installato Proofpoint Email Fraud Defense, che mostra tutte le email inviate utilizzando i suoi domini attendibili. La dashboard mostra gli eventuali domini che si è tentato di dirottare, i loro tassi di abuso e fornisce informazioni e consigli utili per bloccare i malintenzionati senza impattare sulle email valide.

Investimento nella Formazione del Personale

Oltre alla tecnologia, Saipem ha investito nella formazione del personale con Proofpoint per migliorare le best practice di sicurezza e massimizzare il ritorno sull’investimento.

Il Commento di Proofpoint

“Le imprese i globali sono sempre più connesse, oltre che distribuite sul territorio, e questo rende la sicurezza delle comunicazioni aziendali un aspetto fondamentale,” commenta Emiliano Massa, Area Vice President, Sales SEUR di Proofpoint. “Dalla tecnologia alla formazione del personale che la utilizza, Proofpoint offre una piattaforma completa che considera ogni aspetto della comunicazione, con l’obiettivo di ottimizzare la postura complessiva di sicurezza di ogni azienda”.

Una Partnership per la Sicurezza a 360 Gradi

Grazie alla tecnologia all’avanguardia e alla solida partnership con Proofpoint, Saipem implementa i propri tool per garantire sicurezza a 360 gradi e stare al passo con le minacce in continua evoluzione.