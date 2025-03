La Fondazione Milano Cortina 2026 e il Gruppo FNM hanno siglato un accordo di partnership in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

FNM Fornirà Servizi di Trasporto Essenziali

FNM sarà Regional Transport Sponsor e fornirà servizi necessari per il trasporto all’interno dei territori che ospiteranno le competizioni Olimpiche e Paralimpiche invernali tra meno di un anno. Saranno potenziati i servizi di trasporto ferroviario a breve distanza e di massa per i pendolari in Lombardia – si legge in una nota congiunta – garantendo collegamenti efficienti tra le sedi di gara e non solo. L’integrazione con servizi di autobus assicurerà, inoltre, una maggiore fluidità.

Le Società del Gruppo FNM Coinvolte

Oltre alla stessa FNM, le società del Gruppo coinvolte sono FERROVIENORD (gestore dell’infrastruttura ferroviaria), Trenord (servizio ferroviario), Azienda Trasporti Verona (trasporto pubblico locale), FNM Autoservizi (trasporto pubblico locale), Busforfun.com (mobility company), TILO (servizio ferroviario).

Trasporto Spettatori in Valtellina

Tra le altre attività, il Gruppo FNM sarà impegnato nell’erogazione dei servizi di trasporto degli spettatori nell’area della Valtellina, “con particolare riferimento ai servizi di collegamento gratuiti, tramite autobus, tra la stazione ferroviaria di Tirano e le sedi olimpiche di Bormio e Livigno e tra alcuni parcheggi e le stesse sedi”.