Una ventata di novità nel mondo della visualizzazione architettonica: Lumion, leader globale del settore, ha annunciato oggi il lancio in Early Access di Lumion View, un nuovo strumento leggero e intuitivo pensato appositamente per le fasi iniziali della progettazione. Questa mossa strategica mira a fornire agli architetti un compagno di design agile e potente, capace di trasformare le prime intuizioni in visualizzazioni concrete in un batter d’occhio.

Un Nuovo Alleato per la Fase Concettuale

Lumion View nasce con un obiettivo preciso: supportare gli architetti nell’esplorazione delle idee embrionali. La sua natura veloce, leggera e intuitiva elimina le lunghe curve di apprendimento, concentrandosi sulla creatività e sul flusso di lavoro naturale dei progettisti. La vera innovazione risiede nella sua integrazione diretta all’interno di SketchUp, il popolare software di modellazione 3D. Ma le buone notizie non finiscono qui: il supporto per Revit e altri software CAD è già in programma.

Visualizzazione in Tempo Reale Senza Interruzioni

Progettato per affiancare Lumion Pro, il software di rendering professionale di punta dell’azienda, Lumion View porta la visualizzazione in tempo reale direttamente nell’ambiente di SketchUp. Questo significa che architetti e designer possono ora esplorare e perfezionare i loro modelli in modo dinamico, modificando volumi, illuminazione e materiali all’istante. Il risultato? Rendering veloci in 4K senza interrompere il processo creativo o dover passare ad altre applicazioni.

Le Parole del CEO di Lumion

“Lumion View porta la visualizzazione di alta qualità per cui Lumion è conosciuta alle primissime fasi della progettazione, direttamente all’interno del software di modellazione che gli architetti già utilizzano”, ha dichiarato Thomas Sønderby, CEO di Lumion. “È il primo passo del nostro focus sull’intero flusso di lavoro di visualizzazione, a partire da un plug-in nell’ambiente di modellazione e continuando fino alle visualizzazioni avanzate, senza duplicazione di sforzi o interruzioni del flusso creativo. Il nostro obiettivo è dare agli architetti una visualizzazione istantanea e di alta qualità fin dal primo giorno, con uno strumento semplice e senza problemi che funziona nel modo in cui lavorano loro”.

Uno Sguardo al Futuro con l’Early Access

“Lumion View è ora disponibile in Early Access, in anticipo sul prossimo lancio di Lumion Pro 2025, che supporterà pienamente questo flusso di lavoro senza soluzione di continuità”, ha aggiunto Sønderby. “E questo è solo l’inizio: porteremo presto Lumion View su Revit e altre applicazioni CAD, quindi rimanete sintonizzati”.

Accesso Anticipato e Disponibilità Immediata

A partire da oggi, Lumion View è disponibile gratuitamente in esclusiva per gli abbonati a Lumion Pro che utilizzano SketchUp. Le istruzioni su come accedere a Lumion View sono disponibili all’interno del loro account Lumion. Architetti e designer desiderosi di integrare Lumion View nel proprio flusso di lavoro possono iscriversi alla lista d’attesa esclusiva per ricevere aggiornamenti sulle future versioni del software. È possibile registrarsi qui.

Dove le Idee Prendono Forma

Eliminando le interruzioni nel processo di progettazione, Lumion View offre agli architetti la possibilità di esplorare, perfezionare e condividere le proprie idee in modo più rapido che mai, il tutto all’interno di SketchUp. I vantaggi sono molteplici:

Visualizzazione in tempo reale: le modifiche al progetto si riflettono immediatamente, senza la necessità di cambiare software o attendere rendering.

le modifiche al progetto si riflettono immediatamente, senza la necessità di cambiare software o attendere rendering. Decisioni progettuali rapide e consapevoli: il feedback visivo istantaneo permette di valutare le scelte progettuali con maggiore sicurezza.

il feedback visivo istantaneo permette di valutare le scelte progettuali con maggiore sicurezza. Flusso creativo ininterrotto: l’interfaccia intuitiva e la perfetta integrazione con SketchUp evitano frustrazioni e perdite di tempo.

l’interfaccia intuitiva e la perfetta integrazione con SketchUp evitano frustrazioni e perdite di tempo. Libertà di sperimentazione: è possibile provare diverse opzioni di illuminazione, materiali e stili di visualizzazione in modo semplice e veloce.

è possibile provare diverse opzioni di illuminazione, materiali e stili di visualizzazione in modo semplice e veloce. Convenienza e accessibilità: Lumion View rappresenta una soluzione ideale per la fase iniziale della progettazione, senza i costi di un software di rendering completo.

Priorità a Semplicità, Velocità e Creatività

Lumion View pone l’accento sulla semplicità, la velocità e la creatività, piuttosto che sul fotorealismo spinto. È lo strumento perfetto per generare rendering stilizzati, diagrammi architettonici ed esplorare le condizioni di illuminazione, ideale per architetti e designer che cercano risultati rapidi e una grande libertà creativa durante la fase concettuale.