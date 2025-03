Un recente studio di Analisi e Ricerche Fabi ha tracciato un quadro interessante della situazione economica lombarda nel corso dell’ultimo anno. Nonostante le sfide poste dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi, la regione si conferma un polo di ricchezza, con le famiglie capaci di mettere da parte quasi 50 miliardi di euro.

Crescita Robusta dei Risparmi Familiari

I dati rivelano come la ricchezza finanziaria complessiva in Lombardia abbia superato gli 804 miliardi di euro, segnando un notevole incremento del 12%. Parallelamente, i risparmi delle famiglie hanno registrato una crescita del 9,6%, raggiungendo quota 549,3 miliardi di euro. A trainare questo aumento è stata soprattutto la forte spinta degli investimenti finanziari, che hanno fatto un balzo del 18,7%.

Milano Protagonista, Ma Non Solo

Milano si conferma il cuore pulsante di questa dinamica, con un aumento dei risparmi del 10% e una crescita ancora più marcata degli investimenti. Tuttavia, anche altre province come Brescia, Bergamo e Monza e Brianza hanno contribuito significativamente a questa crescita, mostrando un maggiore interesse verso strumenti finanziari rispetto ai tradizionali conti correnti.

Contrazione del Credito per le Imprese: Un Segnale d’Allarme

Nonostante la fiducia ritrovata dalle famiglie, il fronte dei prestiti alle imprese presenta un quadro differente. Nel 2024 si è registrata una contrazione di 4,42 miliardi di euro (-2,2%), un segnale che evidenzia le difficoltà che il sistema produttivo lombardo sta incontrando nell’accesso al credito. Milano, insieme a province come Bergamo, Varese e Monza e Brianza, ha visto una riduzione dei finanziamenti alle aziende, con la sola eccezione di Lodi che ha segnato un aumento.

L’Analisi di Fabi: Risparmio Strategico e Sfida degli Investimenti

“Il ruolo trainante di Milano nella ricchezza della Lombardia e del Paese, nonostante il peso del costo della vita, conferma ancora una volta l’importanza strategica del risparmio nel tessuto economico italiano. La capacità di accumulare e gestire il risparmio si rivela infatti un asset fondamentale per la stabilità e la crescita economica complessiva del Paese. La liquidità depositata sui conti correnti, sebbene rappresenti un’importante riserva di sicurezza per le famiglie e le imprese, evidenzia anche una criticità: in un contesto di tassi d’interesse ormai fermi, il mancato impiego di questa liquidità in strumenti di investimento più redditizi si traduce in una perdita di opportunità economiche. La sfida, dunque, è duplice: da un lato preservare la sicurezza finanziaria derivante dal risparmio, dall’altro canalizzare queste risorse verso investimenti produttivi, capaci di generare rendimenti e alimentare il ciclo virtuoso dell’economia. In questo quadro, l’educazione finanziaria gioca un ruolo cruciale. La consapevolezza e la conoscenza degli strumenti finanziari, affiancate alla consulenza qualificata di chi opera nel settore bancario, diventano leve decisive per trasformare il risparmio da semplice accumulo di risorse a strumento attivo di crescita economica. Milano, con la sua tradizione di centro finanziario e produttivo, si conferma un laboratorio naturale di questa dinamica: la ricchezza accumulata nei conti correnti delle famiglie e delle imprese milanesi rappresenta una riserva strategica che, se ben orientata, può tradursi in un volano per la crescita non solo regionale, ma anche nazionale. La sfida per il settore bancario e per gli investitori è dunque quella di accompagnare questo processo, offrendo strumenti e consulenze capaci di tradurre la propensione al risparmio in opportunità concrete di crescita e sviluppo”, commenta il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.