(di Luca Bindelli, Head of Investment Strategy, Banque Lombard Odier & Cie SA e Filippo Pallotti Macro Strategist, Banque Lombard Odier & Cie SA) La crescita economica eccezionale degli Stati Uniti negli ultimi due anni è stata trainata dal duplice motore della spesa dei consumatori e delle aziende. Con una disoccupazione ancora bassa e salari reali in continua crescita, i consumatori continuano a spendere, ma la spesa delle imprese sta iniziando a rallentare di fronte alle politiche dell’amministrazione Trump. Abbiamo analizzato gli impatti della politica sull’economia statunitense per rivedere le nostre previsioni.

Nel 2022 e nel 2023, l’economia statunitense ha registrato una robusta crescita del suo prodotto interno lordo (PIL) rispettivamente del 2,9% e del 2,8%, alimentata dalla spesa dei consumatori e dagli investimenti di capitale (capex) delle imprese. Dopo due anni di eccezionale espansione economica, la crescita sta ora rallentando poiché le imprevedibili tariffe statunitensi minano la fiducia dei consumatori e spingono le imprese a posticipare le decisioni di capex.

Per ora, il rallentamento si riflette principalmente nei sondaggi sul sentiment piuttosto che nei dati concreti. Tuttavia, le iniziative politiche dell’amministrazione Trump sono già abbastanza chiare da permetterci di rivedere le nostre previsioni economiche. Rispetto all’inizio del 2025, quando ci aspettavamo che la crescita statunitense raggiungesse il 2,4% quest’anno, ora vediamo l’economia espandersi dell’1,8%. Ciò rappresenterebbe una crescita leggermente inferiore al potenziale dell’economia statunitense, ma suggerisce che in questa fase vediamo ancora un rischio limitato che il paese cada in recessione. Allo stesso tempo, a causa dell’impatto delle tariffe, prevediamo che il processo di disinflazione si bloccherà nel 2025, con la spesa per consumi personali (PCE) core – la misura preferita dell’inflazione dalla Fed – che in media si attesterà al 2,7%.

Analisi delle Componenti del PIL

La nostra previsione di crescita si basa sulla modellizzazione di ciascuna componente del PIL statunitense. Innanzitutto, la spesa dei consumatori, che rappresenta quasi il 70% del PIL statunitense, dovrebbe contribuire alla crescita statunitense nel 2025 per circa 1,9 punti percentuali.

Ci sono forti prove che un’aumentata incertezza diminuisce i consumi. Ad eccezione dell’inizio della pandemia di Covid cinque anni fa, l’incertezza politica statunitense è ora al suo massimo storico (vedi grafico 1). Tale ambiguità frenerà i consumi nel primo e forse nel secondo trimestre del 2025. Tuttavia, man mano che le politiche dell’amministrazione Trump diventeranno più chiare nei prossimi mesi, ci aspettiamo che questo impatto dell’incertezza si attenui nel resto dell’anno.

Inoltre, altri elementi dell’agenda dell’amministrazione statunitense dovrebbero avere un impatto positivo sull’economia, ponendo un limite inferiore alla spesa dei consumatori. Il progetto di bilancio rinnova i tagli fiscali esistenti, implementati per la prima volta nel 2017. Prevediamo che l’effetto sui consumi sarà quantitativamente piccolo, poiché questo cambiamento politico è ampiamente anticipato, ma dovrebbe comunque contribuire a evitare un forte rallentamento nel 2025.

Inoltre, se trattato in modo transazionale dall’amministrazione Trump al fine di negoziare concessioni, come nel nostro scenario di base, l’impatto delle tariffe sull’inflazione dovrebbe essere modesto e transitorio. Il temporaneo blocco della tendenza deflazionistica dovuto alle tariffe non sarebbe quindi sufficiente a ridurre significativamente il reddito reale delle famiglie statunitensi.

Fiducia delle Piccole Imprese, Spesa Pubblica ed Esportazioni

Il secondo motore della crescita statunitense è il capex, che nel 2024 ha rappresentato quasi il 19% del PIL statunitense e prevediamo che contribuirà alla crescita del PIL nel 2025 per circa 0,2 punti percentuali, inferiore rispetto agli anni precedenti. A febbraio, un indice della National Federation of Independent Business (NFIB) ha mostrato un calo della fiducia. Ci aspettiamo un calo significativo del capex e delle scorte nei primi trimestri di quest’anno, in particolare per le piccole e medie imprese. Nel resto del 2025, parte di questo capex posticipato potrebbe essere recuperato, in parte grazie agli sforzi dell’amministrazione Trump per incentivare gli investimenti esteri negli Stati Uniti e a una potenziale spinta verso la deregolamentazione in alcuni settori.

I contributori finali al PIL sono la spesa pubblica e le esportazioni nette. Il progetto di bilancio statunitense si concentra sull’estensione dei tagli fiscali, che si rifletterebbero nei dati del PIL attraverso maggiori consumi, piuttosto che su nuove spese governative. Dati gli attuali sforzi di alto profilo per finanziare parte di questi tagli fiscali attraverso tagli ad altri programmi governativi, inclusi potenziali risparmi del Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE), la crescita del PIL derivante dalla spesa pubblica dovrebbe essere leggermente negativa e prevediamo che sottrarrà -0,1 punti percentuali nel 2025.

Dalle esportazioni nette, ci aspettiamo anche un contributo negativo di -0,2 punti percentuali del PIL. Ci sono già prove che le importazioni sono aumentate fortemente nei primi mesi dell’anno in previsione delle tariffe. Questo effetto può continuare per alcuni mesi mentre le aziende anticipano i loro ordini. Nella seconda metà del 2025, prevediamo che questa tendenza si invertirà. Nel complesso, ci aspettiamo che le importazioni statunitensi diminuiscano significativamente su base annua solo a partire dal 2026, poiché i flussi commerciali impiegheranno tempo per essere reindirizzati.

Rischi per il Nostro Scenario

Le nostre prospettive di crescita dipendono dal fatto che l’incertezza che circonda le politiche attuali svanisca nei prossimi mesi: in particolare, che l’amministrazione Trump adotti un approccio transazionale alle tariffe, oltre a realizzare altre parti della sua agenda più vantaggiose per la crescita economica. In questo contesto, prevediamo che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse due volte nel 2025, limitando i rischi per la crescita, grazie al modesto e transitorio impatto delle tariffe sull’inflazione (vedi ancora grafico 3).

D’altra parte, se l’incertezza politica dovesse continuare per la maggior parte dell’anno, o se le tariffe statunitensi dovessero degenerare in una guerra commerciale globale, ci aspetteremmo che l’inflazione core aumentasse significativamente e stimiamo che potrebbe raggiungere il 3,5% verso la fine dell’anno. Ciò sarebbe sufficiente a erodere i guadagni di reddito reale della maggior parte delle famiglie statunitensi. Inoltre, in questo scenario la maggior parte delle aziende ridurrebbe drasticamente il capex, innescando un circolo vizioso che spingerebbe alcuni settori a tagliare posti di lavoro, il che a sua volta influenzerebbe il motore dei consumi e porterebbe a una recessione.

In questo scenario di “stagflazione” di domanda stagnante, che porterebbe il tasso di disoccupazione a superare il 5% più un’inflazione temporaneamente elevata, ci aspetteremmo che la Fed dia priorità al suo mandato sul mercato del lavoro e tagli i tassi verso il 2%. Ciò sarebbe inferiore al livello “neutrale” in cui i tassi di interesse non stimolano né frenano l’economia, ma comunque superiore allo zero lower bound, dato l’impatto inflazionistico della guerra commerciale. Vediamo questo rischio come avente una probabilità di circa il 20% in questa fase.