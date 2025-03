Creare un evento di riferimento per tutti gli operatori e le realtà impegnate nella transizione verso un futuro sostenibile. È questo l’obiettivo con cui è stata presentata alla Camera dei Deputati la XVII edizione di ECOMED Green Expo del Mediterraneo, il salone che rappresenta un punto d’incontro imprescindibile tra domanda e offerta di idee e tecnologie volte a promuovere sostenibilità e circolarità, che si terrà dal 15 al 17 aprile a Catania, presso SiciliaFiera.

Una Piattaforma d’Eccellenza nel Mediterraneo

Nata ormai sedici anni fa, la fiera è diventata nel tempo una piattaforma d’eccellenza capace di creare una rete tra i settori più strategici del Made in Italy con stakeholders, istituzioni e aziende dell’intero bacino mediterraneo. L’evento non solo favorisce lo scambio di conoscenze e il trasferimento delle migliori pratiche, ma incide in maniera significativa sul rinnovamento della Regione Mediterranea, contribuendo alla transizione ecologica, energetica e digitale.

Focus su Innovazione e Sviluppo Sostenibile

L’importanza di ECOMED risiede nel riuscire a rappresentare un momento di crescita e confronti sui temi dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, grazie alle aziende espositrici che promuovono soluzioni all’avanguardia in ambiti come il ciclo dell’acqua, la gestione dei rifiuti, le fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e la rigenerazione territoriale.

Numeri in Crescita per l’Edizione 2025

L’edizione dello scorso anno ha registrato 11.000 presenze e la partecipazione di 325 aziende, indicatori che testimoniano il successo e l’importanza della manifestazione. Quest’anno, i numeri sono in crescita, a conferma della sempre maggiore rilevanza di ECOMED sia a livello nazionale che internazionale.

Le Dichiarazioni degli Esponenti

“Ecomed è diventato, negli anni, un appuntamento nazionale che qualifica sempre più la capacità di attrazione del nostro territorio con una forte proiezione mediterranea. Uno spazio in cui stakeholders, istituzioni e aziende si incontrano per scambiarsi idee e ragionare sui temi – attualissimi – dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile. Sono particolarmente fiero oggi di presentare alla Camera la XVI edizione ed auguro agli organizzatori tutto il successo che meritano” le parole dell’On. Giuseppe Castiglione a margine della conferenza stampa.

“L’evoluzione di ECOMED riflette l’importanza di integrare le migliori soluzioni tecnologiche con un approccio globale alla sostenibilità. L’evento è il crocevia ideale per stimolare nuove collaborazioni e rafforzare il network tra imprese, istituzioni e professionisti, catalizzando un cambiamento reale e positivo nel nostro sistema Paese” commenta Corrado Clini, Presidente onorario del Comitato scientifico di ECOMED.

Prospettive Future e Ruolo Strategico della Sicilia

La nuova edizione di ECOMED Green Expo del Mediterraneo si preannuncia ricca di contenuti e iniziative, per promuovere soluzioni all’avanguardia e disegnare il futuro della mobilità sostenibile e della rigenerazione del territorio. L’evento svolgerà un ruolo fondamentale nel facilitare la transizione ecologica, energetica e digitale, rafforzando il posizionamento della Sicilia come hub energetico europeo e promuovendo il baricentro dell’economia circolare verso il Sud.