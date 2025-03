La società di investimento e gestione immobiliare con sede a Chicago, Trilogy Real Estate Group, ha annunciato oggi il completamento della sottoscrizione della sua più recente offerta di Delaware Statutory Trust (DST), denominata Trilogy Franklin WI Multifamily DST. L’operazione ha raccolto circa 58,5 milioni di dollari di capitale proprio, che, insieme a un finanziamento tramite debito di 43,1 milioni di dollari, sono stati utilizzati per l’acquisizione del Velo Village Apartments, un complesso residenziale di lusso di Classe A composto da 265 unità abitative situato nel sobborgo di Franklin, Wisconsin, vicino a Milwaukee.

Un Investimento Strategico nel Midwest

Questa mossa strategica sottolinea la fiducia degli investitori nella solida esperienza di Trilogy e nel suo impegno a espandersi in mercati chiave del Midwest e del Sud-Est. L’acquisizione del Velo Village Apartments rappresenta un’aggiunta significativa al portafoglio della società, evidenziando la sua capacità di identificare e sfruttare opportunità di investimento di alto valore.

La Soddisfazione di Trilogy e i Piani Futuri

Matt Leiter, chief commercial officer di Trilogy Real Estate Group, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’operazione: “The successful sellout of the DST reflects strong investor confidence in Trilogy’s track record and our commitment to expanding in key markets across the Midwest and Southeast,” ha dichiarato Leiter. “We look forward to identifying additional opportunities that align with our investment philosophy and deliver value to our investors.”

Velo Village: Un’Oasi di Lusso e Comodità

Costruito nel 2020 e situato al 7235 S. Ballpark Drive, a quindici miglia dal centro di Milwaukee e vicino alla Highway 36, Velo Village offre 265 appartamenti con una, due e tre camere da letto, con una superficie media di 988 piedi quadrati. Gli interni vantano finiture di lusso in linea con le tendenze delle case unifamiliari. La comunità, con accesso controllato, è dotata di una piscina riscaldata in stile resort con area prendisole e lettini, un centro fitness all’avanguardia con pareti retrattili e attrezzature Precor e Les Mills, biciclette elettriche prenotabili, una spa per animali domestici, un parco recintato per cani e un parcheggio sotterraneo riscaldato.

Una Posizione Ideale per Lavoro e Tempo Libero

Gli abitanti di Velo Village godono di un comodo accesso sia ai datori di lavoro suburbani che a quelli del centro città, beneficiando al contempo dell’accesso diretto all’Oak Leaf Trail, un sistema di sentieri multiuso di 135 miglia che offre decine di collegamenti facilmente accessibili, conducendo quasi ovunque all’interno dell’area metropolitana di Milwaukee. Inoltre, il complesso residenziale è perfettamente integrato all’interno di Ballpark Commons, una destinazione sportiva e di intrattenimento di 200 acri che attira 300.000 turisti all’anno.

Milwaukee: Un Polo Economico in Crescita

La città di Milwaukee si colloca al quarto posto nella classifica delle sedi centrali di Fortune 500 pro capite, con importanti datori di lavoro locali tra cui Northwestern Mutual, Aurora Health Care e Ascension. Questo contesto economico dinamico rende l’area particolarmente attraente per gli investimenti immobiliari.

Gestione Professionale e Premiata

La gestione della comunità è affidata a Trilogy Residential Management, la pluripremiata società di gestione immobiliare di Trilogy, garantendo elevati standard di servizio e manutenzione per i residenti.

Trilogy Real Estate Group: Un Leader nel Settore Immobiliare

Trilogy Real Estate Group acquisisce, sviluppa e gestisce proprietà in tutto il Midwest e il Sud-Est e ha sponsorizzato più di 16 offerte di investimento, tra cui DST e fondi per zone ad opportunità qualificate. Dal 2002, i dirigenti di Trilogy hanno investito con successo in asset immobiliari per un valore superiore a 5,5 miliardi di dollari.