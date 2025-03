Le carte sono state firmate, martedì prossimo la Commissione Sanità della Regione darà il giudizio definitivo. Un’altra botta di nomine ai vertici della sanità regionale è stata finalmente decisa. Mancano – ma soltanto a noi – alcune caselle, ma intanto ci giochiamo quelle che nei corridoi vengono date per acclarate.

I Trasferimenti Acclarati: Matranga, Milito e Figurilli

Cristina Matranga lascia lo Spallanzani in direzione Policlinico Universitario S.Andrea, Francesca Milito si sposta dalla Asl Roma 3 allo Spallanzani, Laura Figurilli (oggi all’IFO) ne prende il posto alla direzione dell’Azienda Sanitaria di via Casal Bernocchi.

Incertezza su Tor Vergata, Frosinone e Rieti

C’erano in sospeso Tor Vergata, Frosinone e Rieti. Per la poltrona reatina tutto dovrebbe essere in discesa, con la conferma di Mauro Maccari a DG. Per Frosinone pare tutto sia ancora per aria, e che le quotazioni di Sabrina Pulvirenti siano in forte ribasso.

Battaglia Politica per la Asl di Frosinone

Ma in Ciociaria è in corso una guerra politica senza esclusione di colpi e il controllo della poltrona della Asl è fondamentale. Non è escluso che nelle carte che verranno presentate martedì ci sia anche chiarezza su questi punti.

Un Nuovo Capitolo per la Sanità Laziale?

Si può dire che si sta finalmente voltando pagina? Probabilmente sì, anche se i manager della sanità hanno problemi molto simili, per certi versi, agli allenatori di calcio che entrano in gioco a metà campionato. Devono ambientarsi, prendere le misure, aggiornare lo staff di vertice e far giocare la squadra da subito. Non a caso sono da privilegiare i dirigenti esperti, e non a caso sarebbe preferibile farli comunque lavorare per un intero mandato. Ma così va il mondo della sanità laziale.

Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio