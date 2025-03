Importante mossa strategica per Pozzi Milano S.p.A., azienda attiva nel settore della moda da tavola con i noti marchi “EasyLife”, “Pozzi” e “Castello Pozzi”. La Società ha annunciato il completamento, in data 21 marzo 2025, dell’acquisizione del 90% del capitale sociale di Venditio SAS, un’agenzia specializzata nella promozione di prodotti per la tavola e la cucina con sede a Montélimar, in Francia. L’operazione prevede anche un’opzione per l’acquisto del restante 10% entro aprile 2027.

Una Strategia di Crescita Focalizzata sul Mercato Francese

Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale per consolidare la presenza di Pozzi Milano nel mercato francese, un’area che già oggi genera circa il 20% del fatturato della Società. Attraverso questa operazione, il Gruppo Pozzi Milano avvia una strategia di crescita per linee esterne, creando un vero e proprio polo strategico per tutti i suoi marchi. L’obiettivo è quello di ampliare significativamente la capacità distributiva e commerciale, ottimizzare la catena di fornitura e valorizzare l’esperienza commerciale già acquisita in Francia.

Le Dichiarazioni del Management di Pozzi Milano

Diego Toscani, nella foto, Presidente di Pozzi Milano, ha espresso grande soddisfazione per l’operazione: “Questa acquisizione rappresenta un passaggio strategico per la crescita e il consolidamento di Pozzi Milano in Francia. Venditio, con la sua comprovata esperienza nel mercato francese e già partner di Pozzi Milano, ci consentirà di rafforzare in modo significativo la nostra presenza in un Paese dove il settore dell’arte della tavola è particolarmente rilevante e dove il prodotto italiano incontra il favore dei consumatori. Inoltre, una presenza diretta in Francia apre la strada a una crescita per linee esterne potenzialmente più efficace. Grazie a questa operazione, ottimizzeremo la gestione della nostra rete commerciale e potenzieremo il supporto ai clienti locali con una struttura più radicata nel territorio”.

Anche Fabio Sanzogni, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Pozzi Milano, ha sottolineato l’importanza strategica dell’integrazione: “L’integrazione di Venditio all’interno del nostro Gruppo rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare il nostro posizionamento diretto in Francia. Venditio vanta un know-how specifico nella vendita di prodotti tableware e kitchenware con una solida rete commerciale, elementi che ci consentiranno di ottimizzare le operazioni di vendita e di offrire un servizio più efficiente e mirato ai nostri partner francesi. Il consolidamento della nostra presenza diretta nel mercato francese ci permetterà di massimizzare il valore generato dall’intera filiera, potenziando la competitività del Gruppo a livello internazionale”.

Implicazioni Future per il Gruppo Pozzi Milano

L’acquisizione di Venditio SAS permetterà a Pozzi Milano di avere una presenza diretta e più capillare nel mercato francese. Questo si tradurrà in una maggiore efficienza nella gestione della rete commerciale, un supporto più efficace per i clienti locali e una migliore capacità di intercettare le opportunità di crescita nel settore dell’arte della tavola e della cucina in Francia. L’operazione rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione internazionale del Gruppo.