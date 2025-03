L’Africa si presenta al mondo con una nuova veste, forte di una crescita economica promettente e di un ruolo sempre più centrale nello scenario globale. Dopo il suo esordio a Rio come membro permanente del G20, il continente stima per il 2025 un Pil in crescita del 4,2%, un dato che la pone al secondo posto a livello mondiale, subito dopo l’Asia. Nel 2024, la crescita era già stata significativa, attestandosi al 3,6%. E le prospettive per l’interscambio commerciale tra Italia e Africa sono altrettanto rosee, con un previsto aumento del +7,7% nel Nord Africa e del +8,5% nell’Africa subsahariana per il 2025.

Un Forum per Raccontare l’Africa che “Fa da Sé”

Questi dati incoraggianti e gli scenari futuri sono stati al centro del forum “L’Africa che fa da sé“, organizzato nella prestigiosa sede Luiss di Piazza Montecitorio a Roma. L’iniziativa, promossa da Cefa Ets in collaborazione con la Luiss School of Government e Confindustria Assafrica & Mediterraneo, ha messo in luce una realtà africana in profonda trasformazione.

Da Richiedente Aiuto a Mercato Emergente

Durante il confronto, è emersa con forza l’immagine di un continente che non è più soltanto alla ricerca di aiuti esterni, ma si configura come un mercato emergente ricco di enormi prospettive e opportunità economiche, con una crescente influenza a livello globale. Le relazioni introduttive del politologo ed ex viceministro degli Affari esteri Mario Giro e della storica e analista Vera Negri Zamagni hanno delineato le nuove dinamiche nelle relazioni tra Italia/Europa e Africa.

Resilienza e Potenziale di Crescita

“Il continente africano si conferma resiliente anche nel contesto di grande incertezza per le economie globali“, ha sottolineato Giro. “L’Africa è resistente alle crisi importate da fuori, come gli anni del Covid hanno dimostrato, anche se la sua economia è quasi completamente informale e legata alle reti commerciali semi illegali, come nel caso delle esportazioni delle materie prime, dal coltan al legno. La sua macroeconomia funziona, è tempo adesso di lavorare sulla microeconomia africana e quella classe media che potrebbe cambiare il volto dell’Africa. Vigilando sui conflitti all’orizzonte, come quello che si profila nel Corno d’Africa fra l’Etiopia di Abiy Ahmed e l’Eritrea: potenzialmente molto pericoloso per la regione orientale del continente, dalle ripercussioni internazionali. Intanto la massa dei giovani africani sente come un diritto umano lo spostarsi: questo il tema, cosa farà un continente giovane e dinamico nei prossimi 50 anni“.

Un Nuovo Sguardo sull’Africa

Zamagni ha poi evidenziato un cambio di prospettiva necessario: “è ora che il resto del mondo, e l’Europa in particolare, si accorgano di come l’Africa sta cambiando, per non lasciare campo libero ad altri attori internazionali più attenti: molte economie africane hanno tassi di crescita di tutto rispetto, come documentato dall’African Development Bank. Con l’Africa nel G20 è possibile progettare il futuro del continente, contando su più vasti mercati e sulla costruzione di infrastrutture condivise“.

L’Impegno delle Imprese Italiane per uno Sviluppo Sostenibile

Le realtà produttive italiane stanno scommettendo attivamente su uno sviluppo sostenibile e reciproco, in vera partnership con l’Africa. Il presidente di Cefa Ets, Francesco Tosi, ha portato alcuni esempi concreti: “In Kenya il progetto Arabika sostenuto dall”Aics, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e realizzato da Cefa in partnership con Avsi e E4Impact, si è rivelato uno straordinario booster produttivo: oltre 28.000 agricoltori locali hanno potenziato la resa del caffè, spesso raddoppiandola. E in Etiopia i progetti di formazione per sistemi innovativi di irrigazione registra +43% nei redditi delle 15 cooperative coinvolte. Nei prossimi giorni, inoltre, partirà il nuovo progetto che stiamo avviando con Andriani Spa: insieme al Csr manager Raffaele Raso saremo nel centro-sud Etiopia, per individuare le aree di riferimento per il potenziamento della produzione di teff, attraverso una rete di cooperative locali. Le sinergie fra ong e imprese in Africa diventano così azioni congiunte concrete e durature in ambito agricolo e alimentare: intraprendere strade nuove nel cammino dell’Africa verso un suo appropriato sviluppo è l’obiettivo che da tempo coltiviamo“.

Un Futuro Demografico ed Economico Promettente

Anche i recenti dati del New York Times confermano il trend: entro il 2050, un abitante del pianeta su quattro sarà africano, portando a una popolazione di 2,4 miliardi di persone, con una conseguente enorme domanda di beni alimentari, servizi e alloggi. Solo il settore abitativo creerà opportunità di investimento pari a 1400 miliardi di dollari, mentre le infrastrutture di base richiedono già oggi investimenti annui di almeno 170 miliardi.

La Necessità di Conoscenza e Collaborazione

Nelle sue conclusioni, Letizia Pizzi, direttore generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, ha sottolineato: “La conoscenza e lo studio sono necessari per interagire con i processi socio-economici dell’Africa. Cambiare lo storytelling sull’Africa significa accrescere la consapevolezza, fra le aziende italiane, che l’Africa e il Mediterraneo allargato sono oggi partner strategici con cui condividere competenze, innovazione e visioni a lungo termine. Con l’adozione del Piano Mattei, sono sempre di più le Pmi che chiedono di essere affiancate in questi mercati complessi“.

L’Impegno delle Aziende Italiane

Il convegno è stato introdotto dai saluti istituzionali di Luigi Narbone, direttore Luiss Mediterranean Platform, e di Francesco Tosi. La tavola rotonda, moderata da Virginie Collombier, ha visto la partecipazione di aziende italiane già attive in Africa. Raffaele Raso, Csr Manager di Andriani Spa, ha spiegato la filosofia dell’azienda: “Quando si tratta di intervenire in Africa, contano i valori: per i nostri progetti sul continente africano abbiamo voluto sostituire la parola profitto con ‘prosperità’, ovvero profitto condiviso“. Sono intervenuti anche Iacopo Meghini, ceo di Metalmont, e Giorgio Traietti, responsabile dello sviluppo commerciale di Itare, testimoniando l’interesse e l’impegno del tessuto imprenditoriale italiano verso il continente africano.