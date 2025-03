Ancora una volta l’Italia festeggia un grande successo nell’atletica leggera grazie a Zaynab Dosso, che ha conquistato una splendida medaglia d’argento nei 60 metri piani ai Mondiali di atletica indoor di Nanchino, in Cina. Questo prestigioso risultato arriva per la Dosso dopo un periodo d’oro, segnato dal recente record italiano con il tempo di 7”01 e dalla conquista dell’oro agli europei.

Un’Icona dello Sport Italiano Protagonista della Campagna Webuild

La campionessa azzurra è una delle cinque atlete simbolo dello sport italiano che partecipano alla campagna “Webuild per lo Sport. Costruire un sogno: Storie di Campionesse“, lanciata da Webuild lo scorso agosto. Questa iniziativa unisce il mondo dello sport e dell’ingegneria sotto il motto “We dream, we build, we win” – sogniamo, costruiamo, vinciamo – collegando le storie di queste atlete a quelle delle donne e degli uomini che quotidianamente lavorano nei circa 150 progetti che il Gruppo Webuild porta avanti in quasi 50 paesi in tutto il mondo.

Valori Condivisi tra Sport e Ingegneria

In questa significativa campagna, Zaynab Dosso, insieme alle altre talentuose atlete azzurre Caterina Banti (vela), Alice Bellandi (judo), Angela Carini (pugilato) e Antonella Palmisano (atletica), incarnano perfettamente valori fondamentali come la resilienza, la passione, la tenacia, l’audacia e la perseveranza. Questi sono gli stessi valori che ispirano Webuild nella realizzazione di opere complesse e innovative, con l’obiettivo di contribuire a costruire un futuro migliore per tutti.

Webuild: Sostenitore dello Sport come Strumento di Crescita

Il Gruppo Webuild dimostra un forte impegno nel sostenere lo sport, riconoscendone il valore come strumento di crescita personale, meritocrazia e inclusione. Proprio come avviene nel mondo dello sport, nei suoi cantieri sparsi in tutto il globo, Webuild promuove attivamente i talenti emergenti, valorizza le diversità e investe costantemente nella formazione continua del proprio personale, con la visione di costruire un futuro sempre più sostenibile.