Un importante segnale di fiducia arriva dal mondo degli investitori istituzionali per l’attuale guida di Intesa Sanpaolo. Assodire, l’Associazione degli Investitori Responsabili, ha reso noto il pieno appoggio dei propri associati alla candidatura di Carlo Messina (nella foto) in vista della prossima assemblea dell’istituto bancario.

Il Peso degli Investitori Istituzionali

L’associazione, che riunisce alcune delle principali realtà previdenziali italiane per patrimonio, tra cui spiccano Enpam (l’ente di previdenza di medici e dentisti), Cassa Forense (l’organizzazione previdenziale degli avvocati) e Inarcassa (la cassa di previdenza di ingegneri e architetti), oltre al fondo di previdenza complementare Fondoposte, ha espresso un chiaro endorsement nei confronti dell’attuale Consigliere Delegato e CEO. Complessivamente, i membri di Assodire detengono una quota significativa del capitale di Intesa Sanpaolo, pari al 2,09% delle azioni.

Riconoscimento dei Risultati Ottenuti

La decisione di sostenere la candidatura di Messina è motivata, come si legge in una nota diffusa dall’associazione, dal riconoscimento degli “ottimi risultati raggiunti sotto la sua guida”. Questo sostegno da parte di investitori di peso sottolinea l’apprezzamento per la strategia e la gestione implementate da Messina nel corso del suo mandato.

L’Auspicio per la Continuità

L’associazione, attualmente guidata da Giuseppe Santoro, che ricopre anche la carica di Presidente di Inarcassa, ha espresso un chiaro auspicio per il futuro della banca sotto la leadership di Messina. “Assodire (Associazione degli Investitori Responsabili) annuncia in una nota il sostegno dei propri associati alla candidatura di Carlo Messina in vista della prossima assemblea di Intesa Sanpaolo, riconoscendo ‘gli ottimi risultati raggiunti sotto la sua guida’. L’Associazione, guidata dal Presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro, auspica che l’attuale Consigliere Delegato e CEO ‘possa continuare a garantire la sua leadership, contribuendo alla crescita e al consolidamento della banca nei prossimi anni'”. Questa dichiarazione evidenzia la convinzione che la continuità nella gestione possa favorire ulteriormente la crescita e il consolidamento di Intesa Sanpaolo nel panorama finanziario nazionale e internazionale.