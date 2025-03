Il colosso sudcoreano Hyundai ha deciso di accelerare la sua presenza industriale negli Stati Uniti con un investimento di proporzioni notevoli. Il gruppo è pronto ad annunciare un piano da ben 20 miliardi di dollari che prevede, tra le altre cose, la costruzione di una moderna acciaieria da 5 miliardi di dollari nello stato della Louisiana.

Annuncio Imminente alla Casa Bianca

Secondo quanto riportato da Cnbc, l’importante annuncio dovrebbe avvenire oggi direttamente alla Casa Bianca. A fare gli onori di casa saranno figure di spicco come l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente di Hyundai Euisun Chung (nella foto) e il governatore della Louisiana Jeff Landry, a testimonianza della rilevanza strategica dell’operazione.

Nuovi Posti di Lavoro e Acciaio Innovativo

L’impatto sull’occupazione previsto è significativo: si stima che il nuovo impianto siderurgico creerà circa 1.500 posti di lavoro. Ma non è solo una questione di numeri. L’acciaieria sarà dedicata alla produzione di acciaio di nuova generazione, un materiale all’avanguardia che verrà poi impiegato nei due stabilimenti automobilistici che Hyundai possiede negli Stati Uniti. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la produzione di veicoli elettrici, un settore in forte espansione e cruciale per il futuro dell’automotive.

Un Passo Chiave per la Mobilità Elettrica

Questo investimento rappresenta un passo fondamentale per Hyundai nella sua strategia di crescita nel mercato americano e nel suo impegno verso la mobilità sostenibile. La produzione interna di acciaio di ultima generazione consentirà al gruppo di ottimizzare la filiera produttiva dei veicoli elettrici e di rispondere in maniera più efficiente alla crescente domanda.