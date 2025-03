È ufficialmente operativo il “Futuring Technology Center” di Telsy (nella foto, l’a. d. Eugenio Santagata), il nuovo Laboratorio di Prova (LAP) che ha ottenuto l’accreditamento dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per l’area “Software e Network“. Questa importante infrastruttura contribuirà in modo significativo a rafforzare le difese del Paese contro le crescenti minacce informatiche.

Un Centro All’Avanguardia per la Sicurezza Nazionale

Il Centro, realizzato in stretta conformità con le direttive tecniche e le metodologie definite dall’ACN, esegue rigorosi test per la valutazione di prodotti software e hardware destinati a infrastrutture e servizi essenziali per la sicurezza dell’Italia. L’obiettivo è garantire che tali sistemi siano adeguatamente protetti da minacce e rischi informatici attraverso soluzioni specifiche che vengono preventivamente sottoposte a valutazioni di sicurezza approfondite.

Esperti e Tecnologie Avanzate per Analisi Dettagliate

Le attività del Laboratorio sono portate avanti da un team di esperti altamente specializzato che, su delega del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) dell’ACN, utilizza le più avanzate tecnologie di analisi disponibili sul mercato. In particolare, le attività spaziano dalla valutazione della corretta implementazione delle funzionalità di sicurezza dei prodotti, all’esecuzione di test di intrusione, comprendendo anche l’analisi del firmware, al fine di individuare vulnerabilità sfruttabili, siano esse già note o emergenti.

Telsy nella Rete dei Laboratori Selezionati dall’ACN

Con l’inaugurazione del “Futuring Technology Center“, Telsy entra a far parte della ristretta rete di LAP selezionati dall’agenzia governativa. Questo riconoscimento le permetterà di contribuire attivamente alle attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche che rientrano nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC), un’area di fondamentale importanza per la sicurezza e la resilienza del Paese.

Un Passo Avanti per la Sicurezza Digitale Italiana

Il riconoscimento da parte dell’ACN rappresenta una conferma significativa delle competenze e dell’impegno del Gruppo TIM, che attraverso Telsy – il suo centro di competenza specializzato in crittografia, cybersecurity e cyber resilience operante nell’ambito di TIM Enterprise – mira ad accrescere il livello della sicurezza in Italia, in linea con le direttive nazionali ed europee. Questo nuovo laboratorio costituisce un ulteriore passo avanti nella strategia del Gruppo TIM, che si pone come un partner sempre più affidabile per la trasformazione digitale del Paese.