“La Politica agricola comune ‘ha avuto grandi risultati, successi importanti. Abbiamo visto una crescita costante dell’agricoltura in Europa.” Con queste parole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto sottolineare l’efficacia della PAC nel corso della Cerimonia di inaugurazione del Villaggio “Agricoltura è”, in occasione dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma.

Un Bilancio Positivo per l’Italia

Il Capo dello Stato si è poi soffermato sui benefici concreti che l’Italia ha tratto dalla politica agricola europea: “Per l’Italia il bilancio è altamente positivo: per i mercati in cui siamo entrati, per la qualità dei prodotti che inviamo, per le filiere agroalimentari che sono diventate produttrici di eccellenze mondiali.”

L’Italia Regina dei Prodotti Tutelati

Mattarella ha evidenziato con orgoglio il primato italiano nel settore dei prodotti a denominazione protetta: “Siamo il primo Paese dell’Unione come prodotti tutelati. Vi sono centinaia di prodotti italiani che sono di denominazione di origine protetta, di indice geografico protetto, di specialità tradizionali garantite. L’Italia, più di qualsiasi altro Paese dell’Unione ha un numero alto di prodotti con queste protezioni, dimostrando questo la grande qualità della nostra agricoltura.”

Agricoltura Nevralgica e Protagonista

In conclusione, il Presidente ha ribadito il ruolo centrale dell’agricoltura per l’Unione Europea e il contributo fondamentale dell’Italia: “E’ quindi abbastanza facile dire che l’agricoltura rimane nevralgica nell’Unione e l’Unione la garantisce come ha fatto in questi decenni, e quella italiana è protagonista.”