Motorola Mobility, leader globale nelle soluzioni mobili innovative per consumatori e aziende, ha annunciato una partnership strategica con e& UAE, la divisione telecomunicazioni del gruppo tecnologico globale e&, con l’obiettivo di fornire alle aziende negli Emirati Arabi Uniti (UAE) soluzioni mobili avanzate di livello enterprise. Questa collaborazione porterà le ultime innovazioni in tecnologia digitale, sicurezza dei dati e gestione dei dispositivi mobili alle organizzazioni in tutti gli Emirati Arabi Uniti.

Soluzioni Mobili B2B Complete per l’Efficienza Aziendale

La partnership è progettata per dotare le aziende di una suite completa di soluzioni mobili B2B enterprise che semplificano la gestione dei dispositivi, aumentano la produttività e garantiscono una sicurezza robusta. Dalle opzioni convenienti per le Piccole e Medie Imprese (PMI) alle soluzioni altamente integrate per le grandi aziende, la collaborazione offre una gamma flessibile di dispositivi e servizi per soddisfare le diverse esigenze aziendali.

Le Dichiarazioni dei Leader di e& UAE e Motorola

Oscar Garcia, Senior Vice President, Business Marketing and Innovation, e& UAE, ha dichiarato: “As the UAE solidifies its position as a global digital transformation hub, businesses face increasing pressure to adopt digital-first strategies that enhance agility and performance. Our partnership with Motorola Mobility addresses the rising demand for solutions that ensure operational efficiency, team connectivity, and sustainability. By integrating enterprise-ready mobility solutions, businesses can streamline everyday tasks, overcome operational challenges, and focus on driving growth. With advanced and reliable tools, we aim to empower organisations to confidently navigate this digital evolution and create lasting value.” (Mentre gli Emirati Arabi Uniti consolidano la loro posizione come hub globale per la trasformazione digitale, le aziende affrontano una crescente pressione per adottare strategie digital-first che migliorino l’agilità e le prestazioni. La nostra partnership con Motorola Mobility risponde alla crescente domanda di soluzioni che garantiscano efficienza operativa, connettività del team e sostenibilità. Integrando soluzioni di mobilità enterprise-ready, le aziende possono semplificare le attività quotidiane, superare le sfide operative e concentrarsi sulla guida della crescita. Con strumenti avanzati e affidabili, miriamo a consentire alle organizzazioni di navigare con sicurezza questa evoluzione digitale e creare valore duraturo).

Sharay Shams, General Manager, Motorola Middle East, ha affermato: “Motorola’s B2B enterprise-ready smartphones offer the latest advancements in digital technology, data security, and mobile device management. Our commitment to empowering businesses with solutions that enhance productivity and elevate performance is at the heart of this partnership with e& UAE. By providing tools that are not only advanced but also user-friendly, we aim to transform workspaces, enhance collaboration, and ensure device security. From streamlining workflows to safeguarding sensitive data, Motorola is dedicated to making business operations smoother and more accessible.” (Gli smartphone B2B enterprise-ready di Motorola offrono i più recenti progressi in tecnologia digitale, sicurezza dei dati e gestione dei dispositivi mobili. Il nostro impegno a fornire alle aziende soluzioni che migliorino la produttività e aumentino le prestazioni è al centro di questa partnership con e& UAE. Fornendo strumenti non solo avanzati ma anche facili da usare, miriamo a trasformare gli spazi di lavoro, migliorare la collaborazione e garantire la sicurezza dei dispositivi. Dalla semplificazione dei flussi di lavoro alla salvaguardia dei dati sensibili, Motorola si dedica a rendere le operazioni aziendali più fluide e accessibili).

Iniziative Strategiche e Impegno per la Sostenibilità

La partnership tra Motorola Mobility e e& UAE comprenderà anche diverse iniziative strategiche. Queste includono progetti congiunti che sfruttano i loro punti di forza combinati nello sviluppo di tecnologie di mobilità enterprise, nel miglioramento dei servizi e nell’espansione del mercato. Inoltre, le aziende svilupperanno soluzioni di mobilità enterprise su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti governativi, aziendali e delle PMI negli Emirati Arabi Uniti. Motorola Mobility e e& UAE collaboreranno anche su iniziative di sostenibilità, come offerte di permuta eco-compatibili e l’aumento dell’adozione di eSIM.