Moltiply Group S.p.A. ha annunciato la firma, tramite una società di nuova costituzione interamente controllata (“NewCo”), di un accordo vincolante con alcune società controllate da ProSiebenSat.1 Media SE (“ProSieben”) per l’acquisizione dell’intero capitale di Verivox Holding GmbH e delle rispettive controllate (congiuntamente “Verivox”). Verivox è uno dei principali operatori nel mercato tedesco della comparazione e intermediazione online. L’operazione, il cui valore complessivo pattuito ammonta a Euro 231,5 milioni in termini di equity value, si basa su una posizione finanziaria netta di Verivox al 30 giugno 2024 pari a Euro 6,5 milioni di cassa netta.

Dettagli Finanziari dell’Acquisizione e Integrazione in Mavriq

Al momento del perfezionamento dell’accordo (“Closing”), previsto per la giornata odierna, NewCo assumerà debiti nei confronti di Verivox per Euro 53,9 milioni e subentrerà in un finanziamento soci per Euro 13,7 milioni. L’importo netto sarà pagato con risorse derivanti da un contratto di finanziamento precedentemente comunicato e disponibilità liquide. L’accordo prevede inoltre un earn-out fino a Euro 60 milioni, legato ai risultati economici di Verivox nel 2025. I dati preconsuntivi del 2024 indicano per Verivox ricavi per circa Euro 185 milioni e un Ebitda di circa Euro 34 milioni, beneficiando di condizioni di mercato favorevoli. A seguito dell’operazione, Verivox entrerà a far parte integrante di Mavriq.

Mavriq: Un Polo Europeo nella Comparazione Online

Mavriq, il marchio istituzionale che raccoglie i brand di Moltiply Group attivi nella comparazione e intermediazione online di prodotti e servizi, si posiziona come una delle aziende tecnologiche leader a livello europeo. Con 19 marchi operativi in 5 Paesi (tra cui i noti Segugio, MutuiOnline e Trovaprezzi in Italia, LeLynx in Francia, Rastreator in Spagna e Messico e Pricewise in Olanda), Mavriq conta oltre 250 milioni di visite annuali e serve più di 300 milioni di clienti potenziali. Nel 2024, i business di Mavriq hanno generato Euro 221,1 milioni di ricavi (+17,5% anno su anno) ed Euro 66,8 milioni di EBITDA (+10,1% anno su anno).

Espansione in Germania e Obiettivi di Crescita

L’espansione in Germania tramite l’acquisizione di Verivox rafforza la presenza internazionale di Mavriq, proseguendo la sua missione di supportare i consumatori nella valutazione e nell’acquisto di un’ampia gamma di prodotti e servizi. Questa operazione strategica posiziona Mavriq tra le principali aziende che guidano l’industria della comparazione online in Europa, promuovendo trasparenza e innovazione nei mercati di riferimento.

Le Voci dei Protagonisti: Soddisfazione e Fiducia nel Futuro

Marco Pescarmona, Presidente di Moltiply Group SpA, ha dichiarato: “Siamo grati a ProSiebenSat.1 per averci dato l’opportunità di acquisire Verivox, un’azienda che ammiriamo per la forza del brand e per l’approccio incentrato sul consumatore, ed esprimiamo la nostra fiducia nel team di management.“

Martin Mildner, CFO di ProSiebenSat.1 Media SE, ha commentato: “Verivox si è sviluppata molto bene negli ultimi anni sotto la proprietà di maggioranza di ProSiebenSat.1. Grazie alla nostra esperienza nella costruzione del marchio, abbiamo aumentato significativamente il profilo dell’azienda e accelerato la sua crescita. Siamo convinti che Moltiply sia il nuovo proprietario ideale per l’ulteriore sviluppo di Verivox.“

Alessio Santarelli, CEO di Mavriq, ha aggiunto: “Abbiamo grande rispetto per quanto costruito dal team finora e siamo entusiasti di unire le forze per accelerare la crescita di Verivox. Siamo certi che collaborando con Daniel e il suo team e applicando best practice già implementate in altri Paesi potremo generare un impatto significativo e garantire il successo di questa partnership.“

Daniel Puschmann, MD di Verivox, ha concluso: “Siamo impazienti di lavorare con Mavriq. È fantastico far parte di una solida rete di piattaforme europee di comparazione online e siamo convinti che insieme continueremo la storia di successo di Verivox. Con i nostri nuovi azionisti, sono state gettate le basi per l’ulteriore sviluppo sostenibile e la crescita di successo di Verivox. Vorremmo ringraziare il nostro precedente azionista, il Gruppo NuCom, nonché ProSiebenSat.1 e General Atlantic per i molti anni di collaborazione e di fiducia.“

Advisor dell’Operazione

Nell’Operazione, Moltiply è stata assistita da BE Partner come advisor finanziario, da Gleiss Lutz come advisor legale e fiscale e da EY per gli aspetti contabili.