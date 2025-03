MagicLand, il parco divertimenti più grande e visitato del centro-sud Italia, pronto a riaccendere la magia sabato 12 aprile per una stagione di divertimento e sorprese inedite per famiglie e ragazzi.

Arriva Magic Winx: Un’Attrazione Spettacolare nel Mondo delle Fate

La prima grande novità è l’attesissima attrazione Magic Winx, che segna il trionfale ritorno a MagicLand del Winx Club, la celebre serie animata italiana amata da generazioni in tutto il mondo. Magic Winx promette di essere un’esperienza immersiva e sensoriale capace di incantare visitatori di ogni età. A bordo di magiche foglie volanti, gli ospiti intraprenderanno un viaggio emozionante attraverso i pianeti incantati delle fatine, vivendo sensazioni uniche. Un percorso di oltre 4 minuti, che si snoda in un’area di più di 1.000 mq, allestita con scenografie incantevoli ed effetti speciali sorprendenti, tra cui neve, nebbia, onde d’acqua, luci e laser colorati.

Un’Immersione Totale nel Mondo Fatato

L’esperienza magica inizia fin dalla salita, avvolta da nebbia incantata e illuminata da laser scintillanti, creando un’atmosfera da vero mondo fatato. Il viaggio prosegue in un mondo acquatico suggestivo, arricchito da proiezioni e macchine del fumo. Successivamente, ci si addentra nel bosco oscuro, dove nebbia e luci creano un’atmosfera di mistero. Il culmine della magia si raggiunge con una fitta nevicata nel cuore del bosco. Anche l’attesa diventa parte dello spettacolo, grazie a un video coinvolgente proiettato nella zona della q-line. Ogni dettaglio è stato curato per garantire un’immersione totale nel mondo del Winx Club, con effetti scenografici che cattureranno l’immaginazione di tutti.

Inaugurazione Scintillante con “Winx Live & Cosplay” e il Cosplay Contest

Il programma per l’inaugurazione del 12 aprile sarà indimenticabile, non solo per i fan delle Winx. Si potrà assistere all’esclusivo spettacolo dal vivo “Winx Live & Cosplay”, un viaggio musicale guidato da Elisa Rosselli e dalle coreografie della Winx Cosplay Crew, sei cosplayer/performer che interpretano le fate di Alfea. Ma le sorprese non finiscono qui! Il 12 aprile si terrà anche il Winx Cosplay Contest, una gara a selezioni dedicata alle cosplayer a tema Winx Club, parte di un circuito che toccherà diversi Festival Comics in tutta Italia. Le cosplayer potranno iscriversi direttamente al parco e sfileranno sul palco accompagnate dalle musiche più iconiche della serie. Una giuria selezionata decreterà il vincitore della giornata, che concorrerà per la vittoria finale. Il premio finale è eccezionale: la possibilità di assistere alla premiere mondiale del reboot di Winx Club e partecipare come ospite all’evento Orlando Magic Tour offerto da Live Productions, la casa di produzione ideatrice di Winx Live & Cosplay e ufficialmente riconosciuta da Rainbow.

Rinnovata la Collaborazione con Rainbow e Iginio Straffi

Questo progetto segna il rinnovamento della collaborazione con Rainbow, la content company guidata da Iginio Straffi, che ha commentato: “Siamo felici del ritorno di Winx Club a MagicLand con un’attrazione, che è certamente destinata a suscitare grande entusiasmo nella nostra straordinaria community, oltre che tra bambini e famiglie“.

MagicLand Punta sul Successo delle Winx per la Nuova Stagione

Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand, ha sottolineato l’importanza strategica di questa operazione: “Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Winx Club nel nostro parco. Siamo certi che questo ritorno, in coincidenza con il lancio della nuova serie animata su Rai e Netflix, migliorerà ed amplierà la nostra offerta di intrattenimento, rendendo ancora più memorabile ogni visita e consolidando MagicLand come una destinazione imperdibile per famiglie e fan di tutte le età. La magia delle Winx è eterna e questa nuova attrazione regalerà emozioni indimenticabili.”