In occasione dell’inaugurazione della sua nuova sede romana, il Centro Studi di Abitare Co. – società di servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze – ha presentato una dettagliata ricerca sul mercato immobiliare delle nuove abitazioni nella Capitale. Lo studio evidenzia come il mercato immobiliare romano stia assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama nazionale e internazionale. Nel 2024, la capitale ha registrato investimenti immobiliari per 1,5 miliardi di euro, pari al 15,6% del totale nazionale e al doppio rispetto al volume generato nel 2023, con ben il 70% dei capitali provenienti dall’estero, in particolare attraverso fondi europei.

Compravendite in Aumento, Soprattutto nel Nuovo

Sempre nel 2024, per quanto riguarda il comparto residenziale, Roma ha registrato un totale di 35.073 compravendite (+2,1% rispetto al 2023), di cui 3.463 relative a nuove costruzioni (+8,0% rispetto al 2023) (fonte: OMI-Agenzie delle Entrate).

Prezzi delle Nuove Costruzioni in Rialzo: Roma Seconda Solo a Milano

I prezzi di vendita delle abitazioni di nuova costruzione, a inizio 2025, registrano un aumento del 4,0%, fissando il prezzo medio di vendita a 6.450 € al mq. I valori variano sensibilmente a seconda della zona: nel centro città la media è di 10.100 € al mq, nelle aree semicentrali si attesta a 5.200 € al mq, mentre in periferia scende a 4.000 € al mq. Tra le principali città metropolitane, solo Milano supera la capitale, con un valore medio di 7.250 € al mq. Seguono Firenze (5.500 € al mq), Torino (4.730 € al mq), Genova (4.700 € al mq), Bologna (4.500 € al mq), Napoli (4.100 € al mq) e Palermo (3.000 € al mq).

I Quartieri Più Dinamici del Mercato Immobiliare Romano

A fine 2024 i quartieri che si sono dimostrati più vivaci da questo punto di vista sono stati:

Centro Storico e Prati : Tra le aree più prestigiose e richieste, il Centro Storico vanta prezzi medi superiori ai 10mila euro al mq, con punte oltre i 25mila. Prati, con una domanda in aumento, rappresenta una zona nevralgica, soprattutto in vista del prossimo Giubileo.

: Tra le aree più prestigiose e richieste, il Centro Storico vanta prezzi medi superiori ai 10mila euro al mq, con punte oltre i 25mila. Prati, con una domanda in aumento, rappresenta una zona nevralgica, soprattutto in vista del prossimo Giubileo. Garbatella e Ostiense : Al centro di una significativa trasformazione urbana , grazie alla riqualificazione delle aree industriali e alla crescente popolarità tra giovani professionisti.

: Al centro di una significativa , grazie alla riqualificazione delle aree industriali e alla crescente popolarità tra giovani professionisti. Monteverde : Offre un’ elevata qualità della vita , con ampie zone verdi e una posizione strategica vicino al centro. I prezzi qui toccano i 6.500 euro al metro quadro.

: Offre un’ , con ampie zone verdi e una posizione strategica vicino al centro. I prezzi qui toccano i 6.500 euro al metro quadro. San Giovanni : Noto per la sua vivacità e la presenza di servizi essenziali, oltre a ottimi collegamenti con il resto della città.

: Noto per la sua e la presenza di servizi essenziali, oltre a ottimi collegamenti con il resto della città. Quartieri in Crescita: Zone periferiche come Borghesiana, Finocchio, Lunghezza e Castelverde offrono prezzi più accessibili e un notevole potenziale di crescita.

Tempi di Vendita in Linea con le Grandi Città

Le tempistiche sulle vendite si mantengono intorno ai 140 giorni (quattro mesi e mezzo), leggermente inferiori rispetto alla media di 155 giorni delle otto principali città italiane.

Offerta di Nuove Abitazioni Ancora Limitata

Nella Capitale le nuove costruzioni rappresentano solo il 9,2% dell’offerta totale, in leggera crescita del +3,7% sul 2023. L’offerta si concentra soprattutto nelle aree esterne al G.R.A., ma anche all’interno si registrano diverse operazioni, specialmente nelle zone semicentrali e vicine al centro storico. Tuttavia, l’offerta non riesce a compensare la domanda abitativa. Le nuove case puntano soprattutto sui trilocali (40%) e sui bilocali (31%).

Roma: Un Polo di Attrazione Grazie a PNRR e Giubileo

Roma sta vivendo grandi trasformazioni grazie ai fondi del PNRR e al Giubileo del 2025. Circa 6,7 miliardi di euro di investimenti sono dedicati a rendere la città più vivibile e accessibile.

Previsioni: Aumento dei Prezzi in Vista del Giubileo

Il Giubileo 2025 potrebbe portare a un aumento dei prezzi degli immobili residenziali, soprattutto per quanto riguarda i canoni di locazione, che potrebbero crescere anche oltre il 10%. Per i prezzi di vendita si prevede un aumento più contenuto, ma comunque superiore al 5%.

Le Parole di Abitare Co.: Ottimismo per il Futuro del Mercato Romano

“L’inaugurazione della nuova sede di Abitare Co. a Roma rappresenta un passo significativo in un momento di evoluzione per il mercato immobiliare della Capitale – ha dichiarato Giuseppe Crupi, nella foto, CEO di Abitare Co. – con questi nuovi uffici, Abitare Co. rafforza il proprio impegno sul territorio romano con l’obiettivo di offrire dei prodotti abitativi che vengano incontro alla domanda di nuove case, non solo di fascia alta, che apprezza particolarmente le tematiche relative agli investimenti legati al consumo energetico, all’impatto ambientale e ai servizi comuni dedicati alle persone. Nel 2025 appena iniziato, grazie alla discesa dei tassi, dovrebbero crescere gli investimenti nel residenziale anche da parte dei grandi investitori rendendo più solida la ripresa degli scambi.”