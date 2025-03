Il Gruppo Blastness ha annunciato di aver ottenuto il Certificato ELITE “Strategia & Finanza”, un importante riconoscimento che attesta l’adozione da parte dell’azienda delle best practice per le piccole e medie imprese private. La certificazione è stata conferita sulla base di specifici requisiti definiti da ELITE in collaborazione con partner accademici e di business nell’ambito Strategia & Finanza.

Un Traguardo Significativo per il Leader nel Travel-Tech Alberghiero

L’ottenimento della certificazione ELITE rappresenta un traguardo significativo per Blastness, gruppo leader nella fornitura di tecnologie per le prenotazioni alberghiere. Da oltre 20 anni, l’azienda offre sistemi, servizi e consulenze strategiche a più di 1.800 strutture ricettive ed è oggi il primo provider in Italia di sistemi di distribuzione elettronica per hotel 5 stelle.

Premiata l’Innovazione e la Pianificazione Strategica di Blastness

Blastness, che ha scelto di partecipare al programma di ELITE per rafforzare il suo percorso di innovazione, sviluppo e miglioramento delle competenze, è stata premiata come esempio di best practice aziendale nelle scelte di investimento e nella pianificazione strategica e sostenibile degli obiettivi di crescita.

La Missione di ELITE: Supportare la Crescita Sostenibile delle Imprese

La missione di ELITE, iniziativa lanciata da Borsa Italiana nel 2012, è supportare le aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking. ELITE offre un programma completo che include workshop, sessioni di coaching e una rete qualificata di partner e advisor, supportando imprenditori e dirigenti nel miglioramento delle competenze e potenziando il loro piano strategico e le opportunità di business.

Le Dichiarazioni dei Vertici di ELITE e Blastness

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE, ha dichiarato: “Siamo felici di riconoscere al Gruppo Blastness il Certificato di Strategia & Finanza. Oggi l’esperienza e un mercato sempre più competitivo insegnano che non bastano buone idee per un’impresa di successo. Definire una strategia chiara e saperla declinare in un piano d’azione e accedere alla finanza per trasformare la strategia in realtà è determinante per far crescere il proprio business. Acquisire risorse strategiche per navigare il presente e prepararsi al futuro è oggi quantomai fondamentale sia nello sviluppo dell’azienda che nell’attrarre l’interesse di mercato”.

Andrea Delfini, fondatore e CEO di Blastness, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo importante riconoscimento, che conferma il percorso di crescita e consolidamento della nostra struttura e delle nostre competenze manageriali, anche in ambito economico, finanziario e di pianificazione strategica. La partecipazione al programma Elite è stata ed è tuttora per il nostro Gruppo un’esperienza interessante, una occasione di networking e soprattutto un importante contributo al percorso formativo del nostro management, verso l’obiettivo di diventare un’azienda leader a livello globale nel settore travel-tech.”