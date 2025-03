Aquafil ha annunciato una svolta significativa nel settore delle fibre tessili, inaugurando in Slovenia il primo impianto dimostrativo per la separazione chimica della fibra elastica dal nylon. Questa tecnologia innovativa apre nuove prospettive per il riciclo dei materiali tessili, consentendo all’azienda di compiere un ulteriore passo avanti nella ricerca e sviluppo e di consolidare il proprio impegno nell’innovazione sostenibile.

Una Svolta Dopo Anni di Ricerca e Sviluppo

“Dopo oltre un decennio di ricerca e sviluppo, Aquafil segna un punto di svolta nel mondo delle fibre tessili con il lancio di una tecnologia rivoluzionaria: il primo impianto dimostrativo per la separazione chimica della fibra elastica dal nylon. Una sfida complessa che l’azienda è riuscita ad affrontare con determinazione e visione, confermando ancora una volta il proprio impegno verso l’innovazione responsabile e la circolarità.” Queste le parole di Giulio Bonazzi, CEO di Aquafil, che sottolineano l’importanza di questo traguardo.

Un Percorso Iniziato nel 2013 con la Collaborazione Accademica

Il percorso che ha portato a questa innovazione è iniziato nel 2013 con un progetto di ricerca congiunto con la Georgia Tech University e il deposito di un primo brevetto. Nonostante la prima industrializzazione non si fosse concretizzata, il lavoro del team di Ricerca & Sviluppo di Aquafil non si è mai interrotto. La perseveranza e la dedizione hanno portato, nel 2022, alla pubblicazione di un nuovo brevetto, frutto di una tecnologia perfezionata e pronta per la fase di test su scala semi-industriale.

Conferma dai Test: Separazione Efficace di Fibre Miste

“Oggi, grazie a questo impianto pilota, i risultati delle sperimentazioni di laboratorio trovano conferma: per la prima volta è possibile separare efficacemente la fibra elastica dal nylon nei tessuti misti – una delle sfide più ostiche nel riciclo dei materiali compositi, in particolare quelli provenienti da abbigliamento sportivo e costumi da bagno, tra i rifiuti più problematici del settore tessile. La coesistenza di diverse fibre all’interno dello stesso tessuto ha infatti rappresentato a lungo un ostacolo insormontabile per il riciclo, condannando tonnellate di materiali potenzialmente recuperabili a diventare rifiuto“, ha aggiunto Bonazzi.

Obiettivo: Ottimizzare il Processo per un Impianto Industriale su Larga Scala

L’obiettivo attuale di Aquafil è ottimizzare il processo in ogni sua fase per definire l’assetto di un futuro impianto industriale su larga scala. L’azienda ha già attivato una rete di stakeholder strategici per garantire un flusso costante di materiali di scarto e costruire una filiera solida ed efficiente, in grado di alimentare un modello di riciclo sempre più virtuoso.

Il Nylon Rigenerato ECONYL®: Un Ciclo Virtuoso

Il nylon recuperato grazie a questa tecnologia sarà interamente destinato all’impianto di rigenerazione ECONYL®, dove verrà trasformato in nuovo nylon rigenerato, pronto per nuove applicazioni tessili. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti per ridurre la dipendenza dalle risorse vergini e contribuire concretamente alla diminuzione dell’impatto ambientale del settore.

Aquafil: Pioniere della Sostenibilità nel Settore Tessile

“Con questo progetto, Aquafil conferma il proprio ruolo pionieristico e la capacità di tradurre la visione in azione, investendo in soluzioni all’avanguardia che uniscono ricerca, tecnologia e circolarità. Una dimostrazione tangibile di come l’innovazione possa offrire risposte concrete alle sfide ambientali globali, trasformando ciò che oggi è rifiuto in una risorsa preziosa per il domani“, ha concluso Bonazzi.