Una novità importante attende i viaggiatori con disabilità visiva negli aeroporti della capitale. Aeroporti di Roma (nella foto, l’a. d. Marco Troncone) ha stretto una significativa collaborazione con Be My Eyes, un’azienda all’avanguardia che utilizza la tecnologia per connettere persone non vedenti e ipovedenti con aziende e volontari vedenti attraverso video in diretta e l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Questa iniziativa mira ad elevare significativamente il livello di accessibilità, offrendo un supporto tecnologico avanzato ai passeggeri con difficoltà visive, con l’obiettivo di rendere la loro esperienza di viaggio più inclusiva e soprattutto autonoma.

Assistenza in Tempo Reale e Intelligenza Artificiale al Servizio dei Viaggiatori

Grazie a questa partnership, i viaggiatori non vedenti e ipovedenti avranno la possibilità di accedere a un’assistenza in tempo reale sfruttando un sistema integrato che combina l’intelligenza artificiale avanzata con il supporto di addetti dedicati, il tutto tramite la comoda app Be My Eyes. Questo strumento innovativo consentirà loro di orientarsi con maggiore facilità all’interno del terminal aeroportuale, di ottenere in modo indipendente informazioni cruciali sui propri voli e di usufruire di tutti i servizi disponibili con maggiore autonomia.

Un Passo Avanti per un’Esperienza di Viaggio Inclusiva

Questa collaborazione rappresenta un importante passo avanti verso un’esperienza di viaggio sempre più inclusiva per tutti. L’integrazione della tecnologia di Be My Eyes negli aeroporti di Roma dimostra un impegno concreto nel superare le barriere e nel garantire che anche i passeggeri con disabilità visiva possano godere di un viaggio confortevole e senza intoppi.