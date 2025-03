Per il secondo anno consecutivo, Unstoppable Women, il format di StartupItalia dedicato all’empowerment femminile, ha fatto tappa a Bari. Ospitato nuovamente dall’Università degli Studi Aldo Moro, l’evento ha dato spazio a idee imprenditoriali nate tra i banchi universitari (e non solo), sostenute dalle opportunità offerte dalla Regione Puglia e dall’Ateneo. L’incontro ha coinvolto figure di spicco della ricerca e dell’impresa, ponendo l’accento sulla necessità di maggior collaborazione tra pubblico e privato per sfruttare al meglio opportunità e risorse strategiche.

Focus sulle competenze del futuro e intelligenza artificiale

L’evento ha affrontato anche un focus sulle competenze richieste dal mercato del lavoro del futuro. Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato come l’intelligenza artificiale possa accelerare il percorso verso la parità di genere.

Un nuovo modello di leadership inclusiva

Sul mainstage Chiara Trombetta, Responsabile Media e Eventi di StartupItalia e ideatrice del format Unstoppable Women, ha dichiarato “Oggi non parliamo di leadership al femminile ma di un nuovo modello di leadership che dobbiamo costruire insieme uomini e donne. Unstoppable Women è nato 8 anni fa con l’obiettivo di creare una conversazione inclusiva, aperta a tutti, sul futuro della società. Oggi occorre fare un punto in più: non basta contare le donne nei board o nei CDA ma bisogna capire davvero chi ha voce in capitolo”

Il Bootstrap per le startup early-stage

L’evento si è aperto con il Bootstrap, il format di StartupItalia pensato per le startup early-stage. Negli spazi del BaLab, l’incontro ha coinvolto una platea di mentor esperte che hanno accompagnato 10 startup emergenti attraverso un percorso di accelerazione immediata, affrontando aspetti cruciali come finanziamento e prodotto, comunicazione e promozione, legal & new business.

Radio 105 supporta l’innovazione

Tra le mentor, la speaker di Radio 105 Manola Moslehi che successivamente ha annunciato sul palco la sua presenza ad alcuni degli eventi eventi di StartupItalia per il 2025 insieme all’iniziativa Call-me che consente alle startup di presentarsi alla Radio e concorrere al 105 Special Award che sarà decretato sul palco di SIOS25 Winter.

La conferenza all’Università Aldo Moro

A seguire, la conferenza aperta al pubblico si è spostata nella Biblioteca d’Ateneo, con l’introduzione della Prorettrice Grazia Paola Nicchia, Ordinaria in Fisiologia del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e ambiente di UniBa.

Donne leader per lo sviluppo economico

A dimostrazione di un tessuto che promuove l’inclusione sia tra le istituzioni che nell’impresa, sono state moltissime le donne che ricoprono ruoli apicali nelle rispettive organizzazioni presenti sul palco: a cominciare dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio, che ha voluto ribadire il sostegno della Regione con misure concrete e iniziative mirate a supportare lo sviluppo di nuove imprese – anche e soprattutto tra quelle idee che nascono all’interno dei progetti di ricerca degli atenei pugliesi.

Il ruolo di ARTI Puglia e CDP Venture Capital

Successivamente, la Professoressa Luisa Torsi, Presidente di ARTI Puglia, l’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, ha ribadito l’importanza del trasferimento tecnologico e pertanto la necessità di coniugare la ricerca pura e l’indispensabile lavoro per muovere le scoperte di quest’ultima verso l’impresa. Secondo Francesca Ottier, Responsabile del Fondo Italia Venture II CDP Venture Capital SGR, è indispensabile costruire una rete di supporto alle nuove imprese che vada oltre il livello locale, pur strutturato come nel caso di Regione Puglia, ribadendo la mission di Cassa Depositi e Prestiti di garantire sviluppo economico per il Paese anche attraverso l’innovazione e il sostegno all’ecosistema delle startup.

Innovazione nei settori tradizionali

Il panel “Col Mare a Sinistra” ha infine dato spazio diverse esperienze di innovazione all’interno di settori industriali tradizionali. Tra le iniziative presentate, la pasta all’alga spirulina di ApuliaKundi (illustrata dalla co-founder Danila Chiapperini), il percorso di Marshmallow Games nell’edu-tech (presentato dalla CEO Cristina Angelillo) e l’esperienza di CityModa, raccontata dalla Marketing Manager Marilù Fiore, che ha spiegato come il digitale possa dare nuova linfa anche alle imprese già consolidate.