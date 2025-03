“La Liguria rischia di rimanere isolata a causa di una serie di interventi ferroviari che, tra il 2025 e il 2026, comporteranno gravi disagi per pendolari, lavoratori e turisti. Per questo motivo ho depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo misure urgenti a tutela della nostra regione”.

Criticità sui Collegamenti Milano-Genova e La Spezia-Roma Termini

“L’interrogazione, presentata alla Camera dei Deputati, evidenzia le criticità legate ai lavori di manutenzione sulla tratta Milano–Genova, che prevedono la chiusura totale del collegamento ferroviario per oltre un mese, nonché gli interventi infrastrutturali sulla linea La Spezia–Roma Termini, destinati ad aggravare ulteriormente la mobilità ligure. I tempi di percorrenza dei treni Intercity tra Milano e Genova potrebbero superare le tre ore, penalizzando fortemente cittadini e turisti, proprio in un periodo cruciale per l’economia della nostra regione”.

Preoccupazione della Regione e Richiesta di Intervento al Governo

!La Regione Liguria ha già espresso forte preoccupazione per il possibile impatto negativo sui flussi turistici e ha richiesto al Governo risorse straordinarie per mitigare i danni economici. Nel mio atto ispettivo ho domandato al Ministro se sia possibile rivedere la programmazione dei lavori, adottare soluzioni alternative – come un ponte Bailey temporaneo – e potenziare i servizi di autobus sostitutivi, affinché la Liguria non venga penalizzata più del necessario!.

L’Appello dell’Onorevole Bagnasco per Interventi Tempestivi

“È inaccettabile che una regione con una posizione strategica per il turismo e il commercio venga lasciata senza collegamenti adeguati per così tanto tempo. Mi aspetto dal Governo risposte concrete e interventi tempestivi“. È quanto dichiarato dall’Onorevole Roberto Bagnasco, deputato ligure di Forza Italia.