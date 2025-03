Prysmian (nella foto, l’a. d. Massimo Battaini) ha siglato un accordo innovativo di partnership a lungo termine con Relativity Networks, il principale fornitore di tecnologie in fibra ottica next-generation su larga scala, per garantire la produzione in serie di fibra ottica hollow-core e cavi richiesti dagli operatori dei data center, in un’economia AI- Powered.

Affrontare il collo di bottiglia energetico nei data center

La crescente domanda di energia elettrica dovuta all’elaborazione dei dati richiesta dall’intelligenza artificiale, ha creato un potenziale collo di bottiglia nella costruzione di nuovi data center. La tecnologia hollow-core fiber di Relativity Networks in attesa di brevetto, insieme ai cavi in fibra ottica best-in-class di Prysmian, possono ovviare a questo problema consentendo agli hyperscaler di cloud computing di posizionare i data center più vicino alle fonti di energia, siano esse utility elettriche convenzionali o fornitori di energia green.

Collaborazione per la produzione di fibra e cavi HCF

Secondo l’accordo di collaborazione, Prysmian e Relativity Networks garantiranno la co-produzione di fibra e cavi con l’utilizzo della tecnologia HCF di Relativity Networks, sviluppata in collaborazione con il College of Optics and Photonics dell’Università della Florida Centrale. Sfruttando l’esperienza di produzione globale di Prysmian, i due leader lavoreranno insieme per una transizione del settore verso la fibra hollow-core senza soluzione di continuità, soddisfando le crescenti esigenze dei data center in tutto il mondo. Relativity Networks fornirà anche connettori e hardware che garantiranno la compatibilità con le interfacce in fibra ottica esistenti.

I vantaggi della fibra ottica hollow-core

La fibra hollow-core trasmette i dati circa il 50% più velocemente rispetto ai cavi in fibra ottica convenzionali utilizzati da tempo nell’industria dei dati, consentendo a questi ultimi di viaggiare 1,5 volte più lontano senza influire sulla latenza e senza compromettere la sincronizzazione di operazioni e applicazioni complesse su più sedi. Mentre i cavi in fibra ottica tradizionali limitano i data center a una distanza di 60 chilometri (37 miglia) dai fornitori di energia – o tra loro – a causa delle restrizioni di latenza, la tecnologia della fibra hollow-core estende questo raggio a 90 chilometri (56 miglia).

L’esperienza trentennale di Prysmian nel settore

Per oltre 30 anni le soluzioni in fibra ottica di Prysmian hanno guidato l’industria stabilendo standard di qualità, affidabilità e gestione di alti volumi di dati. La competenza produttiva dell’azienda – costruita in decenni di sviluppo e produzione di fibre ottiche avanzate – combinata con la sua leadership globale nelle soluzioni per telecomunicazione ed energia permette alla società di giocare un ruolo centrale nel soddisfare questa domanda pressante.

Le dichiarazioni dei leader

“Prysmian è da tempo un leader globale nella definizione degli standard nel campo della fibra ottica e le nostre soluzioni all’avanguardia sono in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei nostri clienti” ha dichiarato Frederick Persson, Executive Vice President Digital Solutions di Prysmian “Questo, insieme alla tecnologia di Relativity Networks ci permetterà di proiettare il mercato globale delle fibre hollow-core nel futuro – un’area di interesse estremamente significativa mentre acceleriamo per soddisfare le esigenze emergenti dai data center e dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale in tutto il mondo”.

Il successo di Relativity Networks e la partnership strategica

Relativity Networks ha già riscontrato un grande successo tra gli hyperscaler desiderosi di adottare la fibra hollow-core su larga scala. L’accordo strategico tra Prysmian e Relativity Networks garantirà i volumi produttivi necessari a soddisfare la crescente domanda di soluzioni avanzate in fibra ottica e cavi per data center negli Stati Uniti e a livello globale.

“Questo accordo è un grande passo avanti per l’intero settore che ha richiesto i cavi HCF“, ha dichiarato Jason Eichenholz, fondatore e CEO di Relativity Networks. “Consentirà a Relativity Networks di soddisfare una domanda apparentemente insaziabile da parte degli hyperscaler per la tecnologia della fibra hollow-core. Con Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi e delle soluzioni in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, affronteremo al meglio il mercato telecom e dei data center e, in un’economia AI-Powered, forniremo ai costruttori di data center le soluzioni che hanno sempre chiesto. L’economia AI-Powered richiede fibre hollow-core. Questa partnership consente alle nostre aziende, insieme, di essere il principale fornitore globale di questa tecnologia essenziale”.

Produzione iniziale in Olanda

Durante questa partnership a lungo termine, Prysmian inizialmente produrrà la fibra HCF di Relativity Networks in uno stabilimento dedicato, situato nel centro di produzione di Prysmian a Eindhoven, nei Paesi Bassi. Questo sito produttivo strategico permetterà alle aziende di soddisfare la crescente domanda globale di soluzioni innovative in fibra ottica, garantendo che i data center e le applicazioni di intelligenza artificiale beneficino della tecnologia in fibra ottica avanzata.