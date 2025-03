Una figura di spicco del mondo delle arti marziali miste fa un ingresso sorprendente in un’altra disciplina di combattimento. Jon Jones, attuale campione dei pesi massimi UFC, ha annunciato di essere diventato co-proprietario della promotion di sport da combattimento Dirty Boxing Championship (DBX). In questa nuova avventura, Jones affiancherà il combattente “Platinum” Mike Perry e i suoi storici manager Abe e Malki Kawa.

La Fiducia di Jon Jones nel Progetto Dirty Boxing

L’annuncio ha suscitato grande interesse nel panorama degli sport da combattimento. Lo stesso Jon Jones ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova partnership, dichiarando: “I was hooked from the first show. I believe this is going to be a powerhouse in combat sports. I’m proud to sign my name next to it.” (Sono rimasto affascinato dal primo evento. Credo che questa diventerà una potenza negli sport da combattimento. Sono orgoglioso di apporre la mia firma accanto a questo progetto).

Primo Evento Live Imminente a Miami

La notizia arriva in concomitanza con il primo evento dal vivo di DBX, intitolato DBX 1, che si terrà questo sabato, 22 marzo, a Miami, Florida, presso l’Hangar at Regatta Harbour. Gli appassionati potranno seguire l’evento gratuitamente in streaming sul canale YouTube ufficiale del Dirty Boxing Championship e rimanere aggiornati sui social media utilizzando l’hashtag ufficiale #DBX1. L’evento precedente, che ha funto da test pilota, ha generato oltre 100 milioni di interazioni sui social media, evidenziando il potenziale di questa nuova lega.

Ospiti Speciali Attesi all’Evento Inaugurale

Jon Jones sarà presente all’evento per assistere all’azione in prima persona. Oltre a lui, sono attesi altri ospiti di rilievo, tra cui la contendente di Power Slap Paige VanZant e l’artista reggaeton Nicky Jam, a testimonianza dell’interesse che DBX sta suscitando in diversi ambiti dello spettacolo e dello sport.