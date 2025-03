Il programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, dedicato alle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione, ha fatto tappa in Toscana con l’iniziativa “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour”. Questa edizione si concentra sulle aziende che si sono distinte per l’adozione di criteri ESG, come la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti, la quota di presenza femminile, le ore di formazione per i dipendenti, la soddisfazione dei clienti, e la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio.

Le Dieci Eccellenze Toscane Premiate

Sono 10 le aziende toscane – su un totale di 120 selezionate a livello nazionale – che hanno ricevuto la visita di una delegazione della Banca, guidata dal Direttore Regionale Tito Nocentini. Ogni azienda è stata premiata con una targa di merito. L’iniziativa ha visto la partecipazione di partner prestigiosi come il Gruppo Cerved, Intrum, e Regalgrid, e la collaborazione con Monitor Deloitte.

Opportunità di Visibilità e Sviluppo per le Aziende Vincitrici

Le aziende vincitrici avranno l’opportunità di essere inserite in un percorso di visibilità e sviluppo nei tre ambiti ESG – ambientale, sociale e di governance. Inoltre, potranno beneficiare di prodotti dedicati come gli S-Loan Progetti Green, per pianificare e realizzare investimenti in sostenibilità, anche con il supporto del Fondo di Garanzia.

Le Aziende Toscane Premiate nel Dettaglio

Le realtà premiate in Toscana sono: 3D Apuan Alps (Antona, MS) per la Governance, Corsi Formazione Competenze (Pietrasanta, LU), Fermenti (San Gimignano, SI), Meta Holding (Prato, PO), Samovar Mice (Capannoli, PI) e Leone Seventy (Capannori, LU) per il Social, Dimora Altemura (Lucca, LU), Il Gelato di Piero (Lucca, LU) e L.M.P.E. (Capannori, LU) e Vision (Pescia, PT) per l’Environmental.

Storie di Successo e Sostenibilità dal Territorio Toscano

Queste dieci aziende rappresentano altrettante storie che raccontano la vitalità dell’economia locale, spaziando dall’artigianato alla ricettività, dal commercio alla ristorazione. Sono esempi virtuosi di un’imprenditoria che ha saputo adottare soluzioni concrete per migliorare il proprio profilo di sostenibilità, aprendosi a nuovi mercati e nuove opportunità.

Il Tour “Progettiamo Sostenibile”: Un Ponte tra Sostenibilità e Territorio

Il tour ‘Progettiamo Sostenibile’ è un viaggio dedicato alla valorizzazione di queste eccellenze imprenditoriali, che unisce la transizione sostenibile alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori. Il programma rientra nelle attività del piano nazionale Crescibusiness, lanciato dal Gruppo a fine 2022, che prevede la messa a disposizione di 5 miliardi di euro di nuovo credito per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale.

L’Impegno di Intesa Sanpaolo per un Futuro Sostenibile

“Il supporto alla transizione ecologica del nostro Paese si concretizza nel riconoscimento e nella valorizzazione anche delle aziende più piccole che, con la loro visione innovativa e lungimirante, rappresentano esempi virtuosi di evoluzione in chiave sostenibile” – afferma Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo – “Per agevolare queste realtà abbiamo azzerato per tutto il 2025 le commissioni da micropagamenti pos fino a 10 euro, confermando il nostro impegno ad accompagnarle verso modelli economici green ed inclusivi attraverso iniziative e linee di prodotti dedicati”.