Una notizia importante giunge dal Canada, dove il governo federale e la provincia del Quebec hanno siglato un accordo significativo per migliorare l’assistenza sanitaria delle persone affette da malattie rare. L’annuncio è stato fatto oggi dall’Onorevole Kamal Khera, Ministro della Salute canadese, che ha reso noto un investimento di oltre 305 milioni di dollari destinato a supportare l’accesso a farmaci nuovi ed esistenti, la diagnosi precoce e lo screening per le malattie rare, in linea con il Piano d’Azione del Quebec sulle Malattie Rare 2023-2027. Questa intesa rappresenta un passo avanti cruciale per migliorare l’accesso alle cure per i cittadini del Quebec, in coerenza con le priorità stabilite dalla provincia.

Un Investimento Mirato per Migliorare la Vita dei Pazienti

In Canada, una persona su dodici convive con una malattia rara, e per la maggior parte di coloro che ne sono affetti, il costo delle terapie risulta proibitivo. Il governo canadese ha ribadito il suo impegno a collaborare con le province e i territori per rafforzare il sistema sanitario nazionale, garantendo un accesso tempestivo a servizi sanitari e farmaci di qualità, inclusi i trattamenti efficaci per le malattie rare, indipendentemente dalla residenza o dalla capacità economica dei pazienti. L’accordo con il Quebec si inserisce in questo quadro più ampio, con l’obiettivo di ottenere risultati sanitari migliori per tutti i cittadini.

Le Dichiarazioni dei Ministri: Un Passo Avanti Decisivo

“Raggiungere questo accordo segna un passo importante nei nostri sforzi per costruire un sistema sanitario pubblico più forte in Quebec. Questo finanziamento federale migliorerà l’accessibilità economica e l’accesso ai farmaci, alla diagnosi precoce e allo screening, in modo che le persone nella provincia con malattie rare abbiano i migliori risultati di salute possibili.” Queste le parole dell’Onorevole Kamal Khera, Ministro della Salute canadese.

Anche il Ministro della Salute del Quebec, Christian Dubé, ha espresso la sua soddisfazione: “Sono lieto di sottolineare la firma dell’accordo per le malattie rare con il governo federale, che rappresenta un investimento di oltre 300 milioni di dollari su un periodo di tre anni e senza alcuna condizione. Questo accordo contribuirà a migliorare l’accesso alle cure per i quebecchesi, che è la priorità del nostro governo. Va ricordato che il Quebec è un leader nel trattamento delle malattie rare, soprattutto grazie alla Quebec Policy on Rare Diseases e alla Quebec Life Sciences Strategy, che sono uniche per il Quebec.”