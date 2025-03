Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per abolire il Dipartimento dell’Istruzione, un’entità federale con responsabilità dal 1979 su borse di studio e programmi di sostegno per giovani con redditi bassi.

Motivazioni del Presidente

La tesi del presidente americano, già espressa durante la campagna elettorale, è che la struttura federale si sia resa responsabile di “fallimenti clamorosi” e promuova un “indottrinamento” dei giovani in materia di appartenenze razziali, sessuali e politiche.

Promesse e Ostacoli

Trump ha promesso di destinare le risorse del dipartimento ai singoli Stati. “Lo chiuderemo il più presto possibile“, ha dichiarato, nonostante la Casa Bianca abbia riconosciuto che un passo del genere richieda una legge del Congresso. Un via libera non scontato, dato che in Senato i repubblicani hanno una maggioranza di soli sei seggi (53 a 47).

Possibili Ricorsi Legali e Finanziamento dell’Istruzione

I media americani sottolineano che l’ordine esecutivo potrebbe comunque essere contestato in sede giudiziaria. La maggior parte degli alunni americani frequenta scuole pubbliche gratuite gestite a livello locale, statale o di distretto. Solo il 13 per cento delle spese per le elementari e le secondarie è coperto dal bilancio federale. La maggior parte dei fondi proviene infatti da tasse locali e statali.