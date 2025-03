(di Katherine Puce) Il mercato immobiliare di pregio in Italia ha radici profonde, legate alla ricchezza storica e artistica del Paese. Sin dal Rinascimento, le grandi famiglie aristocratiche hanno investito in palazzi e ville di lusso, creando un patrimonio immobiliare unico al mondo. Nel corso del XX secolo, l’interesse per le proprietà di pregio si è evoluto con lo sviluppo delle città e delle mete turistiche di lusso, come la Costa Smeralda, il Lago di Como e la Toscana, attirando acquirenti facoltosi sia italiani che stranieri. Negli anni ‘80 e ‘90, l’espansione economica ha favorito un aumento della domanda, consolidando il ruolo dell’Italia come destinazione privilegiata per investimenti immobiliari di alto livello.

Negli ultimi due decenni, il mercato si è ulteriormente internazionalizzato, grazie all’interesse di investitori provenienti da Europa, Stati Uniti e Medio Oriente. Oggi è un mercato che punta alle città d’arte, alle residenze storiche e alle località costiere e montane più esclusive.

Un settore intrinsecamente capace di resistere alle crisi economiche

Secondo l’ultimo report di Market Report Italia 2025, redatto da Engel & Völkers Italia in collaborazione con Nomisma, le città di lusso hanno svolto un ruolo centrale nel settore immobiliare nel 2024. Le principali località di lusso, in particolare città d’arte, destinazioni costiere e montane, hanno registrato una domanda crescente di immobili di alta qualità. Gli acquirenti mostrano sempre più attenzione e riguardo all’efficienza energetica e alla valorizzazione degli spazi esterni. Al sud, le seconde case sono state le più acquistate, mentre al nord circa il 50% delle compravendite riguarda la prima casa. Il Centro Italia si conferma la zona più richiesta dagli acquirenti internazionali, registrando il 60% delle transazioni. Seguono il Sud e le Isole, mentre il Nord rimane la zona con il minor numero di compravendite.

Regole proprie

Il settore è più immune strutturalmente alla crisi, questo perché rispetto al mercato immobiliare tradizionale, è di fatto meno influenzato dai tassi di interesse, dall’accesso al credito e dalle fluttuazioni economiche. È intrinseco al settore rivolgersi verso acquirenti con una maggiore capacità finanziaria, i quali, il più delle volte, non necessitano di ricorrere a mutui. Questo rende il segmento meno suscettibile alle crisi finanziarie e ai periodi economici negativi. Inoltre, la domanda di immobili di lusso è supportata da investitori internazionali, attratti da caratteristiche come prestigio, esclusività e il valore storico delle proprietà.

Parallelamente, negli ultimi anni gli immobili di lusso sono sempre più considerati beni rifugio, ossia asset in grado di mantenere valore nel tempo. Capaci di proteggere il capitale degli investitori soprattutto durante periodi di incertezza economica o instabilità dei mercati finanziari.

Un esempio per l’industria immobiliare

Nei prossimi mesi, il mercato immobiliare di lusso potrebbe rafforzare la propria crescita, con un incremento dei prezzi in molte delle zone più esclusive e una domanda sostenuta sia da acquirenti italiani che internazionali. Questi ultimi sono sempre più propensi a stabilirsi in località come la Toscana, il Lago di Como, la Costa Smeralda e le Dolomiti.

Il settore del lusso si conferma solido e resistente alle fluttuazioni economiche, grazie a una clientela con elevata capacità di spesa. Non solo rappresenta e continuerà a rappresentare una chiave fondamentale per l’economia e per gli investimenti internazionali, ma si distingue sempre di più dal settore tradizionale anche per il crescente impegno verso l’efficienza energetica, la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Questi elementi stanno plasmando il futuro del settore, offrendo un modello di riferimento che può guidare le strategie dell’intera industria immobiliare.