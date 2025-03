Una nuova indagine getta luce su un divario culturale che divide l’Italia: la lettura stenta a decollare nel Sud e nelle Isole. I dati, presentati a Napoli in occasione di un convegno dedicato proprio a promuovere la lettura nel Mezzogiorno, rivelano un quadro preoccupante, con significative differenze rispetto al resto del Paese.

Meno Lettori, Meno Libri

La ricerca dell’Associazione Italiana Editori (AIE), realizzata da Pepe Research, evidenzia come nel Meridione e nelle Isole la percentuale di persone che leggono libri, siano essi cartacei, digitali o in formato audio, sia nettamente inferiore. Solo il 62% dei cittadini con più di 15 anni si dedica alla lettura, un dato che si confronta con il 77% del Centro-Nord e con una media nazionale del 72%. Questa differenza di ben 15 punti percentuali sottolinea una marcata disomogeneità nella fruizione della cultura scritta.

Librerie Rare, Vendite in Calo

Un elemento cruciale che emerge dall’analisi è la scarsità di librerie nel Sud e nelle Isole. Rispetto alla popolazione, si registra un 25% in meno di punti vendita rispetto al Centro-Nord. Questa carenza si riflette inevitabilmente sulle vendite di libri, che nel Mezzogiorno si fermano a meno del 20% del totale nazionale. Un circolo vizioso che rende più difficile l’accesso ai libri per i cittadini di queste regioni.

Biblioteche con Potenzialità Inespresse

Paradossalmente, la presenza di biblioteche nel Sud e nelle Isole non sembra colmare questa lacuna. Nonostante una potenziale diffusione capillare, queste istituzioni spesso non dispongono di un patrimonio librario e di strutture adeguate per soddisfare le esigenze dei lettori. Di conseguenza, i prestiti di libri per abitante sono drasticamente inferiori, attestandosi a meno di un decimo di quelli registrati nel Centro-Nord.

Lettori Meno Assidui

La ricerca non si limita a quantificare il numero di lettori, ma analizza anche la loro assiduità. Nel Sud e nelle Isole, quasi la metà di coloro che si definiscono lettori (47%) non ha letto un libro nella settimana precedente l’intervista, contro il 35% del Centro-Nord. Questo dato suggerisce che, oltre a esserci meno lettori, chi legge lo fa con una frequenza minore.

Una Speranza tra i Giovani

Nonostante il quadro generale, emerge un segnale positivo: i giovani del Sud leggono più dei loro genitori. Nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni, le percentuali di lettura superano addirittura la media della popolazione del Centro-Nord, raggiungendo l’84% tra i 15 e i 17 anni e il 79% tra i 18 e i 24 anni. Un dato che fa ben sperare per il futuro e sottolinea l’importanza di investire sui giovani per promuovere la lettura.

Il Legame Tra Librerie e Vendite

I numeri parlano chiaro: nel Sud e nelle Isole, dove vive oltre un terzo della popolazione italiana (34%), si vende meno di un quinto dei libri (19%). Questo dato è strettamente correlato alla minore presenza di librerie sul territorio: una ogni 20.880 abitanti contro una ogni 15.730 nel Centro-Nord. Alcune regioni, come Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, si trovano in una situazione particolarmente critica.