Un’analisi di Confcommercio traccia un quadro significativo dei cambiamenti nel tessuto commerciale italiano tra il 2012 e il 2024. I dati rivelano una marcata contrazione nel settore del commercio al dettaglio e delle attività ambulanti, a fronte di una crescita nel comparto dell’alloggio e della ristorazione. Questa evoluzione del panorama commerciale solleva interrogativi sul futuro dei centri urbani e sull’economia di prossimità.

Il Declino del Commercio Tradizionale

Nel periodo considerato, si registra la scomparsa di quasi 118mila negozi al dettaglio e 23mila attività di commercio ambulante in tutta Italia. Un dato ancora più allarmante emerge dall’analisi di 122 comuni, dove la riduzione degli esercizi al dettaglio in sede fissa ha raggiunto quasi le 31mila unità. Parallelamente, si osserva una significativa diminuzione degli sportelli bancari, passati da 8.026 nel 2015 a 5.173 nel 2023, con un calo del 35,5%.

Crescita di Alloggio e Ristorazione e l’Avanzata delle Imprese Straniere

In controtendenza, il settore dell’alloggio e della ristorazione ha visto un aumento di 18.500 attività. Un elemento interessante è la forte crescita delle imprese straniere nel commercio, negli alberghi e nei pubblici esercizi, con un incremento del 41,4%, a fronte di un modesto +3,1% per le attività a titolarità italiana. Questa tendenza si riflette anche sull’occupazione: il 39% della nuova occupazione straniera nell’economia si concentra proprio in questi settori.

Centri Storici in Sofferenza

L’analisi di Confcommercio evidenzia come i centri storici siano particolarmente colpiti dalla chiusura dei negozi, in misura maggiore rispetto alle periferie, sia nel Centro-Nord che nel Mezzogiorno. Nei centri urbani, si assiste a una riduzione delle attività commerciali tradizionali, come carburanti (-42,1%), libri e giocattoli (-36,5%), mobili e ferramenta (-34,8%), e abbigliamento (-26%). Al contrario, crescono i servizi (farmacie +12,3%, computer e telefonia +10,5%) e, soprattutto, le attività di alloggio (+67,5%), trainate da un vero e proprio boom degli affitti brevi (+170%). Gli alberghi tradizionali, invece, registrano un calo del 9,7%.

Disparità Territoriali

A livello regionale, le regioni del Nord mostrano le perdite maggiori di negozi al dettaglio, mentre il Centro-Sud sembra presentare una maggiore resilienza. Tra i comuni analizzati, Ancona, Gorizia, Pesaro, Varese e Alessandria registrano i cali più significativi, mentre Crotone, Frascati, Olbia, Andria e Palermo mostrano una tenuta migliore.

La “Desertificazione Commerciale” e le Proposte di Confcommercio

Confcommercio sottolinea come la desertificazione commerciale rappresenti un impoverimento economico e sociale dei centri urbani, aggravato dalla riduzione degli sportelli bancari, con il rischio di un vero e proprio declino delle città. Per contrastare questo fenomeno, l’organizzazione ha lanciato il progetto Cities, elaborando proposte per la rigenerazione urbana. Tra le misure proposte spiccano: la rigenerazione dello spazio pubblico, la promozione di mobilità e logistica sostenibili, patti locali per la riapertura dei negozi sfitti, una gestione partecipata delle città, e l’utilizzo di tecnologie digitali per politiche commerciali più efficaci.

Il Ruolo Vitale del Commercio Fisico

Nonostante le sfide, Confcommercio evidenzia come il commercio fisico rimanga vitale e produca esternalità positive per le città, contribuendo alla vivibilità, alla sicurezza e all’attrattività turistica. L’obiettivo del progetto Cities è proprio quello di rafforzare le economie di prossimità attraverso un nuovo modello di sviluppo urbano basato su sostenibilità, comunità e identità.