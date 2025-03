Un profilo in ascesa ai vertici di CDP

Il percorso di Fabio Barchiesi all’interno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) prosegue con un’importante evoluzione. Dopo essersi distinto alla guida degli investimenti di CDP Equity e aver ricevuto la nomina a Vicedirettore Generale lo scorso settembre, Barchiesi assume ora un ruolo ancora più determinante nelle dinamiche operative del gruppo. Inizialmente incaricato della supervisione su operazioni straordinarie e partecipazioni strategiche, oggi amplia il proprio portafoglio di responsabilità.

Deleghe operative e fiducia crescente

Il più recente Consiglio di Amministrazione di CDP ha deliberato l’attribuzione a Barchiesi di deleghe gestionali dirette, confermando così la centralità della sua figura nella struttura esecutiva del gruppo. L’estensione delle responsabilità operative rappresenta un ulteriore segnale della fiducia riposta nel manager e del suo crescente peso decisionale.

Competenze chiave in equity, comunicazione, innovazione

Tra le aree strategiche ora sotto la supervisione di Fabio Barchiesi figurano l’ambito equity, già noto al manager per i successi conseguiti principalmente attraverso la CDP Equity (da ultimo, la fusione tra Saipem e la norvegese Subsea7, l’aumento della quota CDP in Nexi e l’acquisizione del controllo del polo agritech Diagram assieme al fondo Trilantic Europe), la comunicazione del gruppo, oltre all’area innovazione, trasformazione e operations. Grazie alle consolidate capacità manageriali, Barchiesi ha assunto nel tempo un ruolo sempre più trasversale che sarà cruciale nell’attuazione del nuovo piano strategico di CDP e nella messa a terra di importanti dossier di politica industriale, tra cui la ricapitalizzazione di Open Fiber.

Una figura chiave per le strategie di sviluppo

Con l’estensione del suo mandato, Fabio Barchiesi si conferma un punto di riferimento per CDP, in un momento cruciale per lo sviluppo delle sue attività di investimento, comunicazione strategica e ottimizzazione dei processi interni. Le sue competenze si inseriscono perfettamente nella missione dell’istituto: contribuire allo sviluppo del sistema Paese, promuovere la crescita sostenibile e supportare l’innovazione. Il suo apporto sarà decisivo nel sostenere la visione di lungo periodo di Cassa Depositi e Prestiti, in linea con gli obiettivi di rilancio e modernizzazione dell’economia italiana.