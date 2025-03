Arrivano nuovi dati sull’andamento del mercato del lavoro nel Regno Unito, forniti dall’Office for National Statistics (ONS), che delineano un quadro con alcune sorprese. In particolare, nel mese di febbraio, si è registrato un incremento inatteso nel numero di persone che hanno richiesto sussidi di disoccupazione, il cosiddetto “claimant count“.

Aumento dei richiedenti sussidio oltre le previsioni

Il dato di febbraio ha visto un aumento di ben 44.200 unità tra i disoccupati che hanno fatto domanda per un sostegno economico. Questo incremento è significativamente superiore alle aspettative degli analisti, che avevano previsto una crescita più contenuta, stimata intorno alle 7.900 unità. Anche il dato di gennaio è stato rivisto al rialzo, passando da una stima preliminare di +22.000 a un valore definitivo di +2.800 unità.

Tasso di disoccupazione stabile, ma occupazione in crescita

Nonostante l’aumento dei richiedenti sussidio, il tasso di disoccupazione complessivo si è mantenuto stabile al 4,4% nel mese di gennaio, lo stesso valore registrato nel mese precedente e in linea con le previsioni degli esperti. Un segnale positivo arriva invece dal fronte dell’occupazione. Nei tre mesi che si sono conclusi a gennaio, si è osservato un aumento di 144mila unità di persone con un impiego. Questa crescita è superiore sia al dato del mese precedente (+107mila unità) sia alle stime del mercato, che si attestavano a +95mila unità.

Salari in crescita, ma con un rallentamento

Per quanto riguarda le retribuzioni, il tasso di crescita dei salari medi nel mese di febbraio ha mostrato un incremento del 5,9% escludendo i bonus, mantenendo lo stesso ritmo del mese precedente. Includendo anche la componente dei bonus, la crescita salariale si è attestata al +5,8%, in linea con le attese degli analisti, ma in leggera flessione rispetto al +6,1% (dato rivisto da un precedente +6%) registrato nel mese di gennaio.