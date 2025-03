La Commissione Europea(nella foto, il presidente Ursula von der Leyen) ha comunicato una variazione nei tempi previsti per l’adozione di alcune misure di ritorsione commerciale nei confronti degli Stati Uniti. La decisione riguarda il rinvio dell’entrata in vigore di due categorie di contromisure che l’Unione Europea aveva precedentemente annunciato in risposta ai dazi imposti dagli Usa sull’acciaio e l’alluminio provenienti dal blocco comunitario.

Slittamento di Alcune Settimane per le Tariffe

Inizialmente previste per una data imminente, le contromisure, il cui annuncio risale al 12 marzo, vedranno ora la loro effettiva applicazione a partire da metà aprile. La notizia è stata resa nota da un portavoce ufficiale della Commissione, il quale ha fornito ulteriori dettagli sulle motivazioni di questo cambiamento di calendario.

Ragioni del Rinvio: Allineamento e Dialogo con Washington

Secondo quanto dichiarato dal portavoce, l’obiettivo principale di questo rinvio è quello di “allineare le tempistiche“, permettendo alla Commissione di condurre una consultazione più approfondita con gli Stati membri dell’Ue su entrambi gli elenchi di prodotti che saranno soggetti alle contromisure. Questa strategia mira a ottimizzare il processo decisionale a livello europeo.

Parallelamente, il posticipo offre un’opportunità cruciale per intensificare il dialogo con l’amministrazione statunitense. La Commissione intende sfruttare questo lasso di tempo aggiuntivo per discutere ulteriormente con i rappresentanti americani, nel tentativo di trovare una soluzione negoziata alla disputa commerciale in corso ed evitare l’escalation delle tensioni.

Il Whiskey tra i Prodotti Coinvolti nel Rinvio

Sebbene la Commissione non abbia specificato l’elenco completo dei prodotti americani interessati dal rinvio, l’agenzia di stampa Bloomberg ha riportato che tra questi figurerà anche il whiskey statunitense. Questo dettaglio sottolinea come le contromisure europee mirino a colpire settori specifici dell’economia americana, nel tentativo di esercitare pressione su Washington.

Un Tassello nel Quadro delle Relazioni Commerciali Transatlantiche

La decisione della Commissione Europea rappresenta un nuovo sviluppo nella complessa vicenda dei dazi sull’acciaio e l’alluminio, che da tempo incide sulle relazioni commerciali tra l’Ue e gli Stati Uniti. Il rinvio delle contromisure suggerisce una volontà da parte europea di mantenere aperto un canale di comunicazione con l’amministrazione statunitense, pur rimanendo pronta a difendere i propri interessi commerciali qualora non si raggiungesse un accordo soddisfacente.