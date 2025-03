Dopo il successo delle precedenti sette edizioni, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele è pronto a deliziare nuovamente i palati italiani con il ritorno di “Aria di San Daniele“, l’apprezzato tour gastronomico itinerante dedicato alla valorizzazione del celebre prosciutto DOP. L’edizione 2025 si svolgerà da aprile a novembre e toccherà sei prestigiose città italiane, con un ricco calendario di eventi che coinvolgeranno ristoranti, enoteche e locali accuratamente selezionati.

Un Viaggio di Sapori da Nord a Sud

Il tour “Aria di San Daniele 2025” prenderà il via da Torino (6-9 aprile 2025), per poi proseguire a Verona (12-15 maggio 2025), Milano (9-12 giugno 2025), Roma (21-24 settembre 2025), Bari (13-16 ottobre 2025) e concludersi a Napoli (16-19 novembre 2025). Ogni tappa offrirà ai partecipanti un’occasione unica per degustare il San Daniele DOP attraverso un format che mira a esaltare le peculiarità del prodotto e a promuoverne la conoscenza sia tra i consumatori che tra gli operatori del settore Ho.Re.Ca.

Degustazioni e Tradizione: l’Oste Protagonista

In ciascun locale aderente all’iniziativa, sarà allestito un corner interamente dedicato al Prosciutto di San Daniele. Qui, un esperto oste si occuperà con maestria del taglio a coltello e a macchina, preparando invitanti degustazioni per gli ospiti. Come nelle passate edizioni, le serate saranno arricchite da eventi tematici, tra cui cene con menù appositamente studiati e raffinati incontri di abbinamento con vini del territorio, offrendo così preziosi momenti di narrazione e interazione per approfondire la cultura del San Daniele DOP.

Novità 2025: Arriva il “San Daniele Day”

La grande novità di questa edizione 2025 è rappresentata dall’introduzione, nelle tappe di Torino, Roma e Napoli, del “San Daniele Day“. Questo format speciale è stato ideato pensando in particolare ai consumatori e agli appassionati del celebre prosciutto. Le attività del “San Daniele Day” si svolgeranno nella giornata di domenica, in concomitanza con l’apertura delle rispettive tappe, e offriranno un’esperienza immersiva per chi desidera scoprire e approfondire tutti i segreti del San Daniele DOP. Il programma della giornata prevede coinvolgenti show cooking con preparazioni che ne esaltano il sapore unico, piacevoli aperitivi e degustazioni, interessanti masterclass dedicate all’abbinamento con i vini locali, educational sul San Daniele DOP e stimolanti momenti di incontro tematici.

Le Parole del Consorzio: Un’Esperienza Diretta e Coinvolgente

«Aria di San Daniele rappresenta una formula vincente per far conoscere il nostro prosciutto attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente», ha dichiarato Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. «L’introduzione del nuovo format nelle città di Torino, Roma e Napoli ci permetterà di avvicinarci ancora di più ai consumatori, offrendo loro un’occasione unica di scoprire il Prosciutto di San Daniele in un contesto conviviale e formativo».

Un Appuntamento Imperdibile per gli Amanti del Gusto

Aria di San Daniele 2025 si conferma dunque un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona gastronomia e per chi desidera vivere un’esperienza autentica all’insegna del gusto e della tradizione italiana.

Per chi fosse interessato a partecipare ai singoli eventi o desiderasse maggiori informazioni sulle tappe del tour, i locali aderenti e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito web dedicato: eventi.prosciuttosandaniele.it.