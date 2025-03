Nuovi problemi interessano Tesla, la celebre casa automobilistica guidata da Elon Musk (nella foto). L’azienda americana ha recentemente annunciato il richiamo di oltre 46.000 veicoli Cybertruck, un provvedimento che coinvolge l’intera produzione e commercializzazione del modello nei suoi primi quindici mesi di presenza sul mercato statunitense. La decisione è stata presa a seguito della constatazione di un problema di sicurezza che l’azienda sta attivamente cercando di risolvere.

Il Dettaglio del Richiamo e la Stima del Difetto

La comunicazione ufficiale relativa al richiamo è stata depositata presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’ente governativo statunitense responsabile della sicurezza stradale. Secondo la documentazione fornita da Tesla, si stima che circa l’1% dei 46.096 Cybertruck interessati presenti effettivamente il difetto riscontrato.

Fragilità Ambientale per le Finiture in Acciaio

La natura del problema risiede nei pezzi di rifinitura in acciaio posizionati lungo l’esterno del Cybertruck. Questi elementi sono uniti al corpo del veicolo attraverso un adesivo che, come specificato dall’azienda stessa, è risultato essere “suscettibile di fragilità ambientale“. Questa vulnerabilità potrebbe potenzialmente compromettere la sicurezza del veicolo in determinate condizioni.

Un Inconveniente per la Casa Automobilistica di Elon Musk

Questo richiamo rappresenta un nuovo inconveniente per Tesla, che aveva lanciato con grande enfasi il suo futuristico pick-up. L’azienda dovrà ora gestire la logistica del richiamo e intervenire sui veicoli interessati per risolvere il problema riscontrato, cercando di minimizzare l’impatto sulla propria immagine e sulla fiducia dei consumatori.