In un panorama economico nazionale che negli ultimi dieci anni ha registrato una contrazione del proprio tessuto imprenditoriale, emerge un segnale incoraggiante e in netta controtendenza: quello delle imprese a guida straniera. I recenti dati Unioncamere-InfoCamere, aggiornati al 31 dicembre 2024 e basati sul Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, dipingono un quadro di vitalità e radicamento sorprendente.

Una Crescita Decennale Significativa

Oltre un terzo di queste realtà imprenditoriali ha infatti superato la soglia dei dieci anni di attività, dimostrando una solidità e una capacità di tenuta che le distinguono nel contesto italiano. Questo dinamismo ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita complessiva del settore, che alla fine del 2024 contava circa 670mila imprese con titolari o soci nati all’estero. Un dato che segna un incremento di ben 140mila unità rispetto alla fine del 2014, traducendosi in una crescita percentuale superiore al 27% nell’arco del decennio.

Il Contrasto con l’Imprenditoria Autoctona

Questo scenario di espansione si pone in netto contrasto con la dinamica registrata nello stesso periodo dall’imprenditoria autoctona. I dati rivelano infatti una riduzione del 5,6% delle imprese italiane, passate da 5,5 milioni nel 2014 agli attuali 5,2 milioni. Un divario che sottolinea il ruolo sempre più centrale e dinamico delle imprese a guida straniera nel tessuto economico del Paese.

Integrazione e Radicamento nel Territorio

I numeri raccontano una storia di integrazione economica di successo, con oltre 246mila imprese straniere che hanno saputo inserirsi efficacemente nei diversi territori italiani. Queste realtà hanno dimostrato la capacità di costruire rapporti duraturi con le comunità locali e di accreditarsi in maniera solida sul mercato nazionale.

I Settori Chiave e la Distribuzione Geografica

Il commercio si conferma il settore di elezione per queste imprese, con ben 92.604 attività straniere ultradecennali, rappresentando il 37,5% del totale. Seguono le costruzioni con 54.240 imprese (22%), mentre il comparto di ristorazione e alloggio si attesta all’8,3% con 20.393 attività. Significativa anche la presenza nel manifatturiero (17.086 imprese) e nei servizi alle imprese (11.673). Un contributo particolarmente rilevante si registra nell’artigianato italiano: quasi il 30% delle imprese straniere di lunga data opera in questo comparto, evidenziando un forte radicamento nelle tradizioni produttive locali.

A livello regionale, la Lombardia si posiziona al vertice della classifica con 44.069 imprese straniere di lungo corso (17,9%), seguita dal Lazio (27.834) e dalla Toscana (23.102). Completano la top five la Campania (21.097) e l’Emilia-Romagna (20.523), delineando una presenza ben distribuita su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Centro e al Sud.

Il Ruolo dell’Imprenditoria Femminile Straniera

Un dato particolarmente interessante riguarda la significativa presenza femminile: oltre 54.500 imprese straniere longeve sono guidate da donne (22,1%), confermando il ruolo cruciale dell’imprenditoria femminile di origine straniera nell’economia italiana.

Le Origini degli Imprenditori di Lunga Data

Analizzando le sole imprese individuali ultradecennali, l’origine dei titolari rivela una geografia variegata. Il Marocco (15,6%), la Romania (10,5%) e la Cina (9,3%) guidano la classifica dei paesi di provenienza, seguiti da Albania (7,1%), Bangladesh (5,7%), Svizzera (5,2%) e Senegal (4,8%). Questi dati evidenziano come l’imprenditoria straniera non rappresenti più un fenomeno temporaneo, ma un elemento strutturale e dinamico dell’economia italiana, contribuendo in modo significativo alla sua vitalità e diversificazione.