Il Consiglio di Amministrazione di Snam, nella foto l’a. d. Stefano Venier, ha ufficialmente convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti. L’appuntamento, fissato in unica convocazione per mercoledì 14 maggio 2025 alle ore 10, rappresenta un momento cruciale per la governance e le strategie future della società.

Bilancio 2024 e Dividendo al centro dell’attenzione

Tra i punti principali all’ordine del giorno figura l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno 2024. Gli azionisti saranno chiamati ad esprimersi anche sulla destinazione dell’utile e sulla proposta di distribuzione del dividendo, un tema sempre di grande interesse per gli investitori.

Via libera al Piano di Azionariato Diffuso e al Buyback di Azioni Proprie?

L’Assemblea dovrà inoltre deliberare sull’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Questa manovra, che prevede un limite massimo di 120.000.000 di azioni ordinarie Snam (circa il 3,57% del capitale sociale) e un esborso massimo di 500 milioni di euro, mira a fornire alla società uno strumento di flessibilità finanziaria strategica. Tra le finalità indicate, spiccano la promozione della liquidità del titolo, il supporto a futuri progetti industriali e finanziari, l’esecuzione di piani di incentivazione (incluso il nuovo Piano di azionariato diffuso 2025-2027) e il potenziale aumento del valore per l’azionista. Contestualmente, si chiederà agli azionisti di revocare l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata il 7 maggio 2024 per la parte non ancora eseguita.

Un altro punto rilevante all’ordine del giorno è l’approvazione del Piano di azionariato diffuso 2025-2027. Questa iniziativa è pensata per coinvolgere i dipendenti, offrendo loro la possibilità di investire in Snam e di condividere il valore creato dall’azienda nel lungo periodo. Il piano, su base volontaria e rivolto a tutti i dipendenti, prevede diverse forme di incentivazione, tra cui azioni matching, azioni welcome e diritti all’assegnazione di azioni loyalty.

Rinnovamento degli Organi Sociali e Politiche di Remunerazione

L’Assemblea sarà anche chiamata ad esprimersi sull’approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2025. In particolare, si voterà in modo vincolante sulla politica retributiva per l’esercizio in corso e in modo non vincolante sui compensi erogati nel 2024 agli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Infine, un capitolo fondamentale riguarderà il rinnovo degli organi sociali. Gli azionisti dovranno determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la durata del loro mandato, procedere alla nomina del Consiglio stesso e del suo Presidente, e stabilire il compenso degli amministratori. Allo stesso modo, si procederà alla nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente, definendo anche il compenso del Presidente e degli altri sindaci effettivi. Le nomine avverranno con il meccanismo del voto di lista, con le liste che dovranno essere presentate entro il 19 aprile.