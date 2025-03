Nuovi sviluppi nel settore della cosmesi vedono protagonista l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha recentemente inflitto una sanzione di 400.000 euro alla società Shiseido Italy S.p.A. La motivazione di tale provvedimento risiede in una pratica commerciale scorretta, ritenuta in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo.

Sotto Accusa la Tecnologia “Rivoluzionaria” dei Solari

L’indagine dell’Antitrust si è concentrata su una campagna pubblicitaria diffusa da Shiseido attraverso il proprio sito web e i canali social. La campagna promuoveva la tecnologia SyncroShield, impiegata nei prodotti solari della linea Expert Sun Protector. Questa tecnologia veniva presentata da Shiseido come “rivoluzionaria“, in quanto capace di permettere ad acqua, calore e sudore di “rinforzare il velo protettivo anti-UV” dei prodotti.

Messaggi Ambigui sull’Efficacia della Protezione

Secondo l’AGCM, l’enfasi posta nei claim come “La rivoluzionaria tecnologia Shiseido permette ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV” e “velo protettivo che si rinforza con acqua e calore” ha potuto indurre i consumatori a formarsi una percezione distorta circa la reale efficacia e la persistenza nel tempo dei solari Expert Sun Protector. In sostanza, si poteva erroneamente ritenere che tali prodotti garantissero una protezione solare superiore e più duratura, senza la necessità di frequenti riapplicazioni durante l’esposizione al sole.

Contrasto con le Indicazioni Presenti sulla Confezione

Un elemento cruciale che ha portato alla sanzione è il contrasto rilevato dall’Autorità tra i messaggi pubblicitari e le precauzioni d’uso indicate da Shiseido nel foglietto illustrativo presente all’interno della confezione dei prodotti. In quest’ultimo, infatti, veniva espressamente raccomandato di riapplicare frequentemente il prodotto per mantenere un adeguato livello di protezione solare, soprattutto in caso di sudorazione, dopo ogni bagno o dopo aver asciugato la pelle. Tale indicazione contraddiceva l’implicito messaggio di protezione continua e rafforzata veicolato dalla pubblicità.

Violazione del Codice del Consumo e Conseguenze per Shiseido

L’AGCM ha dunque ritenuto che la condotta di Shiseido Italy S.p.A. integrasse una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo, che vietano le pratiche ingannevoli e le omissioni di informazioni rilevanti per i consumatori. La multa di 400.000 euro rappresenta la sanzione comminata dall’Autorità per questa condotta ritenuta lesiva dei diritti dei consumatori.