Il settore della robotica di servizio sta vivendo una fase di espansione senza precedenti a livello globale. Nel corso del 2024, le dimensioni del mercato hanno raggiunto la cifra di 22,40 miliardi di dollari americani, e le previsioni indicano una crescita esponenziale nei prossimi anni. Secondo le stime, si passerà da un valore di 26,35 miliardi di dollari nel 2025 a ben 90,09 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 19,2% durante il periodo di previsione. Lo dice un report di Fortune Business Insights.

Un Settore Dinamico Guidato dall’Innovazione

Questa rapida crescita del mercato della robotica di servizio è alimentata dai continui progressi nell’automazione, nell’intelligenza artificiale (AI) e nell’Internet delle Cose (IoT). I robot di servizio sono progettati per assistere gli esseri umani svolgendo un’ampia gamma di compiti utili in diversi contesti: domestico, commerciale e industriale. Essi sono generalmente suddivisi in due categorie principali: robot di servizio professionali e robot di servizio personali, ognuna destinata a specifiche applicazioni.

Robot Personali e Domestici: un Aiuto Quotidiano Sempre Più Diffuso

Il segmento della robotica di servizio personale e domestica comprende i robot impiegati per attività individuali come la pulizia della casa, il taglio del prato, la sorveglianza e la compagnia. La crescente integrazione di dispositivi abilitati all’IoT nelle abitazioni, unita alla disponibilità di robot per uso domestico sempre più convenienti e precisi, sta alimentando la domanda a livello globale. Prodotti popolari in questo segmento includono aspirapolvere robotizzati, robot tagliaerba e compagni umanoidi.

Robot Professionali e Industriali: la Rivoluzione nei Settori Chiave

Il segmento della robotica di servizio professionale e industriale include i robot progettati per svolgere compiti in ambienti industriali complessi. Questi robot industriali stanno rivoluzionando le operazioni nei settori manifatturiero, logistico, sanitario, agricolo ed edile. La costante spinta verso l’automazione industriale e la riduzione dei costi del lavoro attraverso la minimizzazione dell’intervento umano stanno accelerando l’adozione di robot di servizio nelle industrie.

I Motori della Crescita: Automazione, IoT e Riduzione dei Costi

Diversi fattori chiave stanno guidando la crescita di questo mercato. Tra questi spiccano la crescente domanda di automazione nei settori manifatturiero e dei servizi, la sempre maggiore diffusione di robot di servizio basati sull’IoT nelle case intelligenti, una maggiore attenzione alla riduzione delle spese per la manodopera attraverso la robotica, i progressi tecnologici che migliorano l’efficienza e l’accessibilità economica dei robot, e le applicazioni in espansione della robotica di servizio in settori cruciali come la sanità, l’agricoltura e la logistica.

Tendenze Future: Intelligenza Artificiale, Autonomia e Connettività Cloud

Il futuro della robotica di servizio sarà plasmato da innovazioni guidate dall’intelligenza artificiale, dalla navigazione autonoma e da piattaforme robotiche connesse al cloud. Sia i robot di servizio personali che quelli commerciali svolgeranno un ruolo fondamentale nella trasformazione delle industrie e nel miglioramento della qualità della vita umana.

Scenario Regionale: l’Asia Pacifico in Prima Linea

Il mercato della robotica di servizio nella regione Asia Pacifico è destinato a una crescita sostanziale, trainata da rapidi progressi tecnologici e dalla crescente automazione industriale. Paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud e India sono in testa a questa ondata, supportati da politiche governative favorevoli, sforzi di diversificazione economica e dall’espansione di centri di produzione ad alta tecnologia. In particolare, si prevede che la Cina registrerà il CAGR più elevato grazie ai massicci investimenti nel suo settore manifatturiero.

Europa e Nord America: Mercati Consolidati

Dopo l’Asia Pacifico, l’Europa detiene la seconda quota di mercato più grande, alimentata dalla crescente adozione di robot di servizio personali e professionali in settori come sanità, logistica, vendita al dettaglio e difesa. Paesi come Germania, Regno Unito, Francia e Italia sono i principali contributori alla crescita regionale. Anche il Nord America mantiene una solida posizione, sostenuto dalla presenza di leader globali della robotica.

Medio Oriente, Africa e America Latina: un Potenziale in Crescita

Il Medio Oriente e l’Africa, guidati dai paesi del GCC, e l’America Latina, con il Brasile come principale contributore, stanno assistendo a una graduale adozione di robot di servizio in applicazioni sanitarie, automobilistiche e industriali, a significare un potenziale di crescita globale in espansione.

Protagonisti del Mercato e Sviluppi Recenti

Tra le principali aziende che guidano questo mercato dinamico figurano nomi come Ricoh (Giappone), Honda Motor Co., Ltd. (Giappone), iRobot Corporation (USA), KUKA AG (Germania), Intuitive Surgical (USA), Daifuku Co., Ltd. (Giappone), SoftBank Robotics Group Corp. (Giappone), Aethon (USA) e Boston Dynamics (USA). Recenti sviluppi nel settore includono il lancio del nuovo software Robotics OLP di Visual Components e la partnership tra la British Automation and Robot Association (BARA) e la UK Industrial Vision Association (UKIVA) per promuovere la robotica di servizio.