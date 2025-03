Dopo una fase di attesa dovuta a questioni legate alla privacy, l’assistente di intelligenza artificiale di Meta è finalmente pronto a fare il suo debutto anche nell’Unione Europea, Italia compresa. L’annuncio è arrivato direttamente dalla casa madre di Facebook, WhatsApp e Instagram, che ha espresso la propria soddisfazione per questo lancio tanto atteso. “Ci è voluto più tempo di quanto avremmo voluto per mettere la nostra tecnologia di intelligenza artificiale nelle mani delle persone in Europa, mentre continuiamo a navigare nel suo complesso sistema normativo, ma siamo contenti di essere finalmente qui”, ha dichiarato l’azienda guidata da Mark Zuckerberg.

Un’espansione globale dopo il debutto negli Stati Uniti

L’arrivo di Meta AI in Europa avviene a oltre un anno di distanza dal suo lancio negli Stati Uniti, avvenuto nel settembre 2023. Successivamente, ad aprile 2024, l’assistente virtuale era stato integrato in tutte le applicazioni del gruppo. Ora, come comunicato dall’azienda, “a partire da questa settimana, Meta AI inizierà a essere implementata in 41 paesi europei“. Il primo passo concreto per gli utenti sarà, nelle prossime settimane, l’introduzione di una funzione di chat intelligente disponibile in sei lingue europee, tra cui l’italiano, su Instagram, WhatsApp e Messenger.

Oltre 700 milioni di utenti già attivi

L’espansione in Europa rappresenta “la nostra più grande espansione globale di Meta AI, fino ad oggi, è già utilizzata da oltre 700 milioni di utenti attivi ogni mese“, hanno sottolineato da Meta. Il lancio europeo aveva subito uno stop a giugno 2024 a seguito dei rilievi mossi dall’Autorità privacy irlandese in merito alla proposta di Meta di utilizzare dati pubblici degli utenti europei su Facebook e Instagram per l’addestramento dei suoi sistemi di intelligenza artificiale.

Come e dove usare Meta AI

La funzionalità Meta AI sarà accessibile all’interno delle chat di Whatsapp, del Messenger di Facebook e nei messaggi diretti di Instagram. Gli utenti potranno interagire con l’assistente virtuale cliccando sull’icona distintiva del cerchio blu oppure digitando ‘@MetaAI’ seguito dalla propria domanda all’interno di una chat di gruppo o individuale, per poi attendere la risposta. Meta AI potrà essere utilizzato come supporto per diverse attività, dall’organizzazione di viaggi e cene all’aggiunta di contenuti pertinenti a una conversazione. Offrirà inoltre un comodo accesso alle informazioni presenti sul web.

Il futuro dell’esperienza social secondo Meta

“Guardando al futuro – conclude la nota di Meta – la nostra ambizione è rendere i prodotti di intelligenza artificiale accessibili ad un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo. Siamo entusiasti di vedere come Meta AI plasmerà il futuro delle esperienze social in Europa”. L’azienda ha inoltre evidenziato come, nelle aree in cui il servizio era già disponibile, Meta AI stia trasformando il modo in cui le persone interagiscono con il mondo, migliorando le interazioni social, superando le barriere linguistiche e semplificando le attività quotidiane. Tra le funzionalità principali al lancio, spicca la possibilità di invocare l’assistente nelle chat di gruppo su WhatsApp per pianificare eventi, ottenere idee o risolvere discussioni. Il servizio, gratuito per tutti gli utenti delle app Meta, suggerirà anche contenuti pertinenti come post e video in base agli interessi degli utenti.

Questo lancio rappresenta un importante passo avanti per Meta nel vecchio continente, dopo che a luglio 2024 l’azienda aveva espresso preoccupazioni in merito all’incertezza normativa europea, pur rendendo disponibile Meta AI nei Ray-Ban Meta. Il nodo cruciale non era l’AI Act, ancora in fase di definizione, ma la chiarezza sulle modalità di conformità al GDPR per l’addestramento dei modelli AI con i dati degli utenti europei. Ora, sembra che Meta abbia trovato le risposte necessarie per portare la sua intelligenza artificiale generativa nelle mani di milioni di utenti in Europa.