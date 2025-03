Secondo le stime preliminari Istat, il mercato immobiliare italiano ha chiuso il 2024 con un segno positivo. L’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, sia per uso abitativo che per investimento, ha registrato un aumento dello 0,7% nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente. La crescita su base annua si attesta a un robusto 4,5%, in accelerazione rispetto al +3,8% osservato nel terzo trimestre del 2024.

Abitazioni Nuove Trainano l’Aumento dei Prezzi

L’incremento tendenziale dell’IPAB è principalmente ascrivibile alla dinamica dei prezzi delle abitazioni nuove, che hanno segnato un notevole +9,4%, in ulteriore accelerazione rispetto all’+8,9% del trimestre precedente. A contribuire, seppur in misura più contenuta, è stato anche l’andamento dei prezzi delle abitazioni esistenti, che hanno registrato un aumento del 3,4%, in crescita rispetto al +2,7% del terzo trimestre.

Volumi di Compravendita in Forte Espansione

Questi trend si inseriscono in un contesto di crescita dei volumi di compravendita. L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ha rilevato, per il settore residenziale, una variazione tendenziale positiva del 7,6% nel quarto trimestre del 2024, un dato significativamente superiore al +2,7% del trimestre precedente, indicando una rinnovata vivacità del mercato.

Andamenti Trimestrali Contrastanti

Su base congiunturale, l’aumento complessivo dell’IPAB è il risultato di dinamiche differenti tra le tipologie di immobili. I prezzi delle abitazioni nuove hanno continuato la loro ascesa, registrando un incremento del 4,0% rispetto al trimestre precedente. Al contrario, i prezzi delle abitazioni esistenti hanno mostrato una lieve flessione dello 0,1%.

Bilancio Annuale: Prezzi in Rialzo nel 2024

Considerando l’intero 2024, i prezzi delle abitazioni hanno segnato un aumento medio del +3,2%. Anche in questo caso, la crescita più marcata si è osservata per le abitazioni nuove (+7,9%), mentre per le abitazioni esistenti l’incremento medio annuo dei prezzi si è attestato al +2,2%.

Confronto con il Passato: Ancora Lontani dai Picchi del 2010

Nonostante la crescita recente, se si confrontano i prezzi medi del 2024 con quelli del 2010 (primo anno di rilevazione della serie storica dell’IPAB), si evidenzia ancora un calo complessivo del -5,4%. Questa diminuzione è interamente attribuibile alla discesa dei prezzi delle abitazioni esistenti (-15,0%), compensata solo in parte dall’aumento significativo dei prezzi delle abitazioni nuove (+30,1%).

Previsioni per il 2025: un Trend di Crescita Acquisito

Il tasso di variazione acquisito (o trascinamento) dell’IPAB per il 2025 si attesta su un +1,7%. Analizzando le singole componenti, si prevede un +5,3% per le abitazioni nuove e un +0,9% per le abitazioni esistenti, suggerendo una persistenza della tendenza al rialzo, soprattutto per il nuovo costruito.

Dinamiche Regionali e nelle Grandi Città

Nel quarto trimestre del 2024, l’IPAB ha registrato tassi tendenziali positivi in tutte le ripartizioni geografiche. La crescita è stata particolarmente sostenuta nel Nord-Est (+4,9%) e nel Sud e Isole (+5,1%), mentre il Nord-Ovest (+4,3%) e il Centro (+3,8%) hanno mostrato incrementi più contenuti.

Per quanto riguarda le principali città monitorate, nel quarto trimestre del 2024 si sono registrati tassi tendenziali di crescita dei prezzi delle abitazioni positivi per tutte. A Milano i prezzi sono aumentati del 3,8% (in flessione rispetto al +7,0% del trimestre precedente), seguita da Roma con una crescita del 3,5% (dal +4,4% del trimestre precedente). A Torino si è registrato il rialzo tendenziale più contenuto, pari al +2,5%, tornando in territorio positivo dopo il -2,3% del terzo trimestre.