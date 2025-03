Mapp ha completato con successo un round di finanziamento da 13 milioni di dollari guidato da O’Connor Capital Solutions (“OCS”), divisione di UBS Asset Management (Americas) LLC. Questa iniezione di capitale consentirà all’azienda MarTech di accelerare lo sviluppo della propria piattaforma di intelligenza artificiale, espandere la presenza globale e supportare operazioni strategiche – inclusa la recente acquisizione di Dressipi, azienda leader nelle tecnologie di personalizzazione guidate dall’AI per il Fashion Retail.

Focus sull’Intelligenza Artificiale e Crescita Globale

In un mercato in continua evoluzione, Mapp si conferma in prima linea nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale per automatizzare i processi decisionali, ottimizzare il customer engagement e offrire esperienze personalizzate su larga scala. Questo finanziamento rappresenta un forte segnale di fiducia nella visione strategica dell’azienda e ne consolida il ruolo di leader in ambito Martech.

Verso la Marketing Intelligence

Grazie a questo investimento, l’azienda potrà potenziare la propria soluzione tecnologica, guidando i brand dalla marketing automation alla Marketing Intelligence. Con l’integrazione di Dressipi, Mapp arricchirà l’analisi dei dati di prodotto e perfezionerà la personalizzazione dell’esperienza cliente, supportando le aziende nel prevedere le esigenze dei consumatori e valorizzare ogni momento di contatto durante il percorso d’acquisto.

Dichiarazione del CEO

“Questo finanziamento segna una tappa cruciale per Mapp e conferma la nostra visione di un marketing guidato dall’Intelligenza Artificiale,” ha dichiarato James Brooke, CEO di Mapp. “Il marketing non è più solo automazione ma un ecosistema intelligente in continua evoluzione. L’AI sta ridefinendo le regole del settore e Mapp è pronta a guidare questa trasformazione. Con quest’ultimo round di investimento, siamo in una posizione ancora più forte per guidare l’innovazione, accelerare la crescita e ridefinire ciò che è possibile per marketer e aziende.”