Il mondo della Formula 1 è in lutto per la scomparsa di Eddie Jordan, figura carismatica e fondatore dell’omonima scuderia. L’irlandese si è spento all’età di 76 anni questa mattina, a causa di un cancro alla prostata contro il quale combatteva da tempo.

L’Annuncio della Famiglia e gli Ultimi Impegni

La triste notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso una nota ufficiale: “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Eddie. È mancato serenamente, circondato dalla famiglia, a Città del Capo nelle prime ore del 20 marzo. Ha lavorato fino all’ultimo, dopo aver comunicato nel giorno di San Patrizio le sue ambizioni per il London Irish Rugby Football Club, di cui era diventato da poco patron”.

Quindici Anni di Storia in Formula 1

La scuderia Jordan, che fece il suo debutto nel campionato mondiale di Formula 1 nel 1991, ha lasciato un segno indelebile nel motorsport. In quindici anni di attività, il team irlandese ha conquistato quattro Gran Premi e nel 1999 ha persino lottato per il titolo piloti, prima di subire un progressivo declino che portò alla sua vendita nel 2005.

Dall’Eccentricità della Pista al Ruolo di Opinionista Televisivo

Jordan, noto per il suo carattere eccentrico ed eclettico, dopo aver lasciato il mondo dei team principal, si è reinventato con successo come opinionista televisivo. Ha inizialmente lavorato per BBC Sport e successivamente per Channel 4, portando la sua competenza e il suo stile inconfondibile nelle analisi del Circus iridato.

Campioni del Mondo al Volante delle Jordan

Numerosi piloti di talento hanno avuto l’opportunità di guidare le monoposto della scuderia Jordan, tra cui spiccano due campioni del mondo: il leggendario Michael Schumacher, che fece il suo debutto proprio con il team irlandese, e Damon Hill.

La scomparsa di Eddie Jordan segna la perdita di una figura iconica che ha contribuito in maniera significativa alla storia della Formula 1, sia come proprietario di una scuderia competitiva che come personaggio capace di appassionare il pubblico con la sua personalità vivace e le sue analisi acute.