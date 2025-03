eGain, azienda leader nel campo della gestione della conoscenza basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi l’introduzione di una soluzione innovativa per i contact center: l’Agente IA eGain. Questa nuova tecnologia è stata sviluppata per affrontare la problematica delle prestazioni variabili degli operatori, con l’obiettivo di garantire che ogni agente sia in grado di fornire un’assistenza clienti efficace, migliorando al contempo la loro esperienza lavorativa e la soddisfazione finale del cliente.

Un aiuto concreto per gli operatori, parola del CEO

Ashu Roy, CEO di eGain, nella foto, ha sottolineato la necessità di questa innovazione, citando dati di Gartner: “Secondo Gartner, l’84% degli agenti di contact center detesta i propri strumenti desktop. Invece di lamentarsi di un computer lento, cliccando disperatamente all’interno delle app, ora possono contare su un’affidabile guida IA che li aiuta passo passo.” Questa dichiarazione evidenzia come l’Agente IA eGain si proponga come un valido alleato per gli operatori, fornendo un supporto intelligente e in tempo reale.

Come funziona l’intelligenza artificiale al servizio dei contact center

L’Agente IA per contact center di eGain trae la sua forza dall’eGain AI Knowledge Hub, una fonte centralizzata di informazioni affidabili. Il sistema è progettato per:

Monitorare le conversazioni in tempo reale per comprendere l’intento del cliente.

per comprendere l’intento del cliente. Presentare conoscenze guidate direttamente nel flusso della conversazione, fornendo agli agenti le risposte e le procedure corrette al momento giusto.

direttamente nel flusso della conversazione, fornendo agli agenti le risposte e le procedure corrette al momento giusto. Adattarsi allo stile dell’agente e alla sua specifica competenza sull’argomento trattato, personalizzando l’assistenza.

e alla sua specifica competenza sull’argomento trattato, personalizzando l’assistenza. Garantire la conformità alle normative e alle migliori pratiche del settore, riducendo il rischio di errori.

alle normative e alle migliori pratiche del settore, riducendo il rischio di errori. Migliorare continuamente attraverso l’apprendimento dalle conversazioni e dai feedback degli agenti.

Integrazione facile con le piattaforme esistenti

Un aspetto fondamentale per l’adozione di questa nuova tecnologia è la sua capacità di integrarsi con le infrastrutture esistenti. L’Agente IA eGain si connette immediatamente con piattaforme leader del settore come Amazon Connect, Genesys e Salesforce. Inoltre, sono disponibili delle API per facilitare l’integrazione con altre piattaforme CRM e di contact center, offrendo grande flessibilità alle aziende interessate.

Con il lancio dell’Agente IA, eGain mira a trasformare il modo in cui i contact center operano, potenziando le capacità degli agenti e migliorando l’esperienza complessiva del servizio clienti.