Il colosso bancario tedesco Deutsche Bank si prepara a una significativa riorganizzazione interna che comporterà la riduzione di circa 2000 posti di lavoro e una diminuzione del numero delle sue filiali. La comunicazione è giunta direttamente da Christian Sewing, nella foto, amministratore delegato del gruppo, durante una conferenza organizzata da Morgan Stanley, come riportato dall’agenzia di stampa tedesca Dpa.

“Deutsche Bank 3.0”: un piano di ristrutturazione ambizioso

Già alla fine di gennaio, Sewing aveva presentato un piano di ristrutturazione aziendale denominato “Deutsche Bank 3.0“. Questo piano strategico, ora più nel dettaglio, prevede interventi mirati a ottimizzare la struttura della banca in un contesto economico in evoluzione. La decisione di ridurre il personale e la rete fisica delle filiali arriva in un momento delicato per l’economia tedesca, che sta affrontando alcune difficoltà, come evidenziato dalle recenti problematiche nel settore automobilistico.

Chiusura di filiali e costi già previsti

Il CEO di Deutsche Bank ha parlato di un “numero significativo” di filiali che saranno oggetto di chiusura nel corso del 2025, come ha riportato il quotidiano Bild. Sewing ha inoltre rassicurato sul fatto che i costi necessari per attuare la riduzione dei posti di lavoro sono già stati inclusi nelle previsioni finanziarie della banca. Negli ultimi anni, Deutsche Bank ha già intrapreso diverse iniziative per contenere i costi, tra cui la chiusura di numerose filiali, e questo nuovo annuncio si inserisce in tale tendenza.