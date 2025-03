(di Katherine Puce) Dal caro spesa al caro bollette, anche i piccoli momenti di pausa che scandiscono la giornata lavorativa degli italiani stanno diventando sempre più costosi. Dalla colazione al bar alla pausa pranzo, i prezzi hanno registrato aumenti moderati, ma comunque significativi, incidendo sul budget quotidiano di molti lavoratori.

L’impatto poco considerato sulle uscite mensili

Tendiamo spesso a sottovalutarlo nei nostri budget di spesa, ma la pausa pranzo rappresenta una voce di costo rilevante nelle spese quotidiane. Una buona parte delle transazioni con carta avviene proprio tra le 12.00 e le 14.00, momento in cui molti lavoratori si concedono un pasto fuori casa. Secondo i dati, il 15% delle operazioni con carta viene effettuato nei bar, mentre il 18% avviene nei ristoranti, evidenziando quanto questa abitudine incida sulle finanze personali. Questo è quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall’ l’Osservatorio Pausa Pranzo di SumUp, una fintech specializzata nei pagamenti digitali. Nello specifico, l’analisi è stata pubblicata da Affari Italiani e si basa sulle rilevazioni dei prezzi di beni e servizi di largo consumo effettuate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Se l’aumento dei prezzi ha riguardato anche il costo del caffè al bar, portandolo a crescere fino a un +10,5% a Napoli, il prezzo del panino e di altri prodotti tipici della pausa pranzo ha subito un’impennata del +15,4% nel 2024, segnando un divario significativo rispetto al 2023.

Umberto Zola, responsabile delle vendite online per l’Europa presso SumUp, ha commentato così i dati: “Il prezzo di un panino e un caffè al bar o al ristorante, una delle opzioni più comuni per la pausa pranzo in orario d’ufficio, è aumentato in quasi tutte le città analizzate, con le sole eccezioni di Venezia e Palermo, ma nella maggior parte dei casi si è trattato di aumenti contenuti”.

Le nuove strategie di risparmio casalingo

L’impatto del caro pausa pranzo sulle abitudini degli italiani sarà graduale e non eccessivo, ma sta già spingendo molti a privilegiare soluzioni più economiche e casalinghe. Una delle alternative più diffuse è preparare il pasto a casa e portarlo in ufficio, scegliendo piatti semplici come insalate di riso, pasta fredda, panini farciti o secondi con contorno. Chi ha a disposizione un microonde in azienda spesso opta per minestre, zuppe o verdure cotte, preparate in casa e portate al lavoro. Allo stesso modo, per le bevande, molti preferiscono caffè, tè o tisane conservati in un thermos, evitando così il costo del bar.

Anche gli snack vengono spesso preparati in anticipo, con soluzioni come barrette energetiche fatte in casa, frutta secca o yogurt.

Chi invece continua a preferire il pranzo fuori casa, cerca sempre più alternative convenienti, come i piatti pronti del supermercato o i menù fissi proposti da alcuni ristoranti a prezzi contenuti. Sempre più persone si affidano anche alle macchinette automatiche per il caffè, che offrono prezzi più accessibili rispetto al bar. Infine, in alcuni ambienti di lavoro, sta prendendo piede la pratica di condividere la spesa tra colleghi per preparare pasti direttamente in ufficio, riducendo i costi individuali e rendendo la pausa pranzo più economica e sostenibile.

Tuttavia, l’andamento dei prezzi resta incerto, soprattutto per beni come il caffè, il cui costo è influenzato dalle fluttuazioni del mercato delle materie prime. Nei prossimi mesi, l’evoluzione della situazione dipenderà da fattori economici globali, lasciando aperta la possibilità di ulteriori rialzi o di una stabilizzazione dei costi. In questo scenario in evoluzione, il risparmio diventerà una scelta sempre più consapevole, mentre il mercato definirà il reale impatto di questi rincari sulle abitudini quotidiane.